ONLINE: Těžké boje na východě pokračují. Ukrajinci nemají dostatek moderní techniky k protiofenzivě

Ruský útok na východě Ukrajiny pokračuje již sto dvanáctým dnem. Přicházejí špatné zprávy z Dnětropetrovské oblasti, z jihu z okolí Krivého rohu, kde zahynuli čtyři lidé při ruském útoku na vesnice kolem Apostolova. Nepatrné úspěchy zaznamenávají Ukrajinci na jihu. Rusko plánuje části Chersonské a Záporožské oblasti připojit. Od zpravodaje z místa Dnipro 11:00 15. června 2022

Velmi těžká situace zůstává v Severodoněcku, kde dál pokračují boje mezi Ukrajinci a ruskými a separatistickými silami.

V minulých dnech jsem se pohyboval po Doněcké a Luhanské oblasti a na silnicích jsou víceméně už jen vojenská auta a vojenská technika, technika velmi stará.

Byly to tanky a děla ještě sovětského typu. Nejmodernější západní technika, na kterou Ukrajinci čekají, už tu také někde je. Ještě jí ale není takové množství, které by Ukrajincům umožnilo přejít do protiofenzivy. Ukrajinci čelí několikanásobné přesile. Přinejmenším se jim i tak daří postup Rusů v Donbasu zadržovat.

Nepatrné úspěchy

Ve svém nočním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Unian řekl, že ukrajinské síly nyní vyvíjejí tlak na ruské vojáky s cílem osvobodit okupované město Cherson, a snaží se tak osvobozovat jih země.

Jsou to ale nepatrné úspěchy, jde většinou o vesnice, kde už nejsou žádní lidé. Nicméně to svědčí o tom, že Ukrajinci jsou odhodlaní právě tuto oblast získat zpět, osvobodit ji.

I Rusko s ní má ale velké plány. Víme, že prezident Putin hodlá částečně Chersonskou a Záporožskou oblast začlenit do ruského jižního federálního okruhu. Ukrajinci se mu v tom snaží zabránit.