Rusko nabízí falešný mír. Výpadky energie nejsou to nejhorší, co nás potkalo, tvrdí Zelenská

Ukrajinci jsou připraveni vydržet kritickou energetickou situaci způsobenou rozsáhlými ruskými útoky další dva až tři roky. V rozhovoru se stanicí BBC to uvedla ukrajinská první dáma Olena Zelenská, podle které naději udrží vyhlídka na připojení země k Evropské unii. Kyjev 11:58 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ukrajinci chtějí být rovnocennými členy evropské rodiny,“ řekla Zelenská (ilustrační foto) | Foto: Pedro Nunes | Zdroj: Reuters

„Bez našeho vítězství v naší zemi nikdy nezavládne mír,“ řekla manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusko podle ní nabízí pouze falešný mír, který by pro Ukrajince znamenal jen krátké období klidu, píše BBC.

Ruské ostřelování Chersonu zabilo sedm lidí. ‚Je to msta těch, co prohráli,‘ prohlásil Zelenskyj Číst článek

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu letos 24. února. Od začátku října při masivních vzdušných úderech útočí na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu, kterou výrazně poškodilo. Ukrajince tak s nadcházející zimou čekají výpadky proudu, odstávky a výzvy úřadů, aby se co nejvíce šetřilo energií.

Kvůli chladnému počasí úřady evakuují nedávno osvobozená města na jihu země a doporučily, aby lidé zvážili, zda úplně na několik měsíců neodejít ze země. „Jsme připraveni to vydržet,“ řekla Zelenská. „Máme za sebou spoustu příšerných útrap, zažili jsme tolik obětí, tolik ničení, takže výpadky proudu nejsou to nejhorší, co nás potkalo,“ uvedla.

Velvyslanectví ruského teroristického režimu nevadí. ‚Udržujme diplomatickou komunikaci,‘ říká Lipavský Číst článek

Řekla také, že podle nedávného ukrajinského průzkumu přes 90 procent respondentů uvedlo, že jsou připraveni žít bez tepla a světla další dva až tři roky, pokud mají vyhlídku na připojení k Evropské unii. „Chtějí být rovnocennými členy evropské rodiny,“ dodala první dáma.

Výjezdy do zahraničí

Zelenskyj 25. února, den po ruské invazi, ve videoproslovu uvedl, že ho Rusko určilo za cíl číslo jedna. „Moje rodina je cíl číslo dvě,“ uvedl tehdy prezident. Zelenská v rozhovoru vzpomíná, že to pro ni a pro jejich děti znamenalo nejprve několik měsíců života v úkrytu na tajných místech. Na veřejnosti se poprvé od invaze objevila 8. května, kdy se ve Lvově setkala s první dámou Spojených států Jill Bidenovou.

‚Nejhorší není nedostatek jídla, ale zima.‘ V ostřelovaném Bachmutu žijí bez elektřiny už měsíce Číst článek

Od té doby veřejně vystupuje pravidelně a na rozdíl od prezidenta, který podle dostupných informací Ukrajinu od začátku války neopustil, jezdí i do zahraničí – mimo jiné ji přijal také americký Kongres.

Se Zelenskou, která se podobně jako její manžel stala jednou z hlavních politických tváří ukrajinského vzdoru vůči ruské agresi, BBC hovořila v rámci projektu 100 women (100 žen). Ten každoročně představí nejvlivnější a nejinspirativnější ženy z celého světa.