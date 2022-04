ONLINE: Američtí ministři obrany a zahraničí přijedou do Kyjeva, oznámil Zelenskyj

Americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin přijedou v neděli do Kyjeva. Na sobotní tiskové konferenci to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bílý dům jeho slova zatím nekomentoval. Šlo by o první oficiální cestu vysokých představitelů Spojených států na Ukrajinu od začátku ruské invaze. Návštěva by se uskutečnila přesně dva měsíce po začátku útoku ruských vojsk.

Sledujeme online Kyjev/Washington 19:59 23. 4. 2022 (Aktualizováno: 20:38 23. 4. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít