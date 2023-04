ONLINE: Ukrajina odrazila největší sílu proti lidskosti, prohlásil Zelenskyj k výročí osvobození Buči

Jde o politický proces. Na tom, co řeknu u soudu, nezáleželo, říká potratová aktivistka Wydrzyńská

„Po rozsudku jsem se dozvěděla, že soudkyně mého případu byla povýšena. Měla jsem pocit, že to není spravedlivá hra. Nezáleželo na tom, co řeknu u soudu, výsledek by byl stejný,“ říká Wydrzyńská.