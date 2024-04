ONLINE: Rusové se hlásí do armády, chtějí pomstu za útok v Krasnogorsku, tvrdí Moskva

Od začátku roku vstoupilo do ruské armády více než 100 tisíc vojáků. Jen za posledních deset dní se ke službě ve speciální vojenské operaci, jak Moskva říká své válce vedené proti Ukrajině, smluvně zavázalo 16 tisíc občanů. Podle agentury TASS to ve středu oznámilo ruské ministerstvo obrany. Zájem vysvětluje touhou Rusů po pomstě za nedávný teroristický útok u Moskvy, což prý od minulého týdne lidé uvádějí jako hlavní důvod vstupu do armády.

