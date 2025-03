ONLINE: Rusové použili při útoku v Kurské oblasti plynovod. Podle Kyjeva ale byli včas odhaleni

Ruské speciální síly použily potrubí plynovodu, aby z týlu udeřily na ukrajinské jednotky v Kurské oblasti na západě Ruska. S odvoláním na ukrajinské vojenské a ruské válečné blogery to napsala agentura AP. Moskva se snaží získat zpět části Kurské oblasti, které Kyjev obsadil loni v létě v bleskové ofenzivě. Sledujeme online Kursk 18:49 9. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci v Kurské oblasti (fotografie ze 7. března 2025) | Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputink | Zdroj: Profimedia

Ruské síly šly podle telegramového příspěvků jednoho z prokremelských blogerů narozených na Ukrajině Jurije Podoljaky asi 15 kilometrů plynovodem, který dosud Moskva využívala pro transport plynu do Evropy.

Někteří ruští vojáci strávili v plynovodu i několik dní, než na ukrajinské jednotky u města Sudža udeřily, napsal Podoljaka.

Před vpádem Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 měla Sudža asi 5000 obyvatel a jsou zde hlavní přečerpávací a měřicí stanice plynu podél plynovodu, který byl kdysi stěžejním pro vývoz ruského zemního plynu přes ukrajinské území.

Další válečný bloger, který používá přezdívku Two Majors, uvedl, že o Sudžu se těžce bojuje a že ruským silám se podařilo dostat do města právě skrz plynovod. Na ruských telegramových kanálech jsou k vidění fotky údajných příslušníků ruských speciálních jednotek, kteří se v plynových maskách pohybují v něčem, co vypadá jako vnitřek velkého potrubí, píše agentura AP.

Ukrajinský generální štáb v sobotu večer potvrdil, že ruské „sabotážní a útočné skupiny“ použily plynovod ve snaze získat opěrný bod u Sudži. V příspěvku na Telegramu napsal, že ruští vojáci byli „včas odhaleni“ a že Ukrajina odpověděla raketami a dělostřelectvem.

„V současné době jsou ruské speciální jednotky odhalovány, blokovány a ničeny. Ztráty nepřítele v Sudži jsou velmi vysoké,“ uvedl generální štáb. Tvrzení žádné ze stran válečného konfliktu nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinský vpád do Ruska

Ukrajinské síly přes hranice do ruské Kurské oblasti překvapivě vpadly loni v srpnu. Šlo o největší útok na ruské území od druhé světové války. Během několika dní ukrajinské jednotky obsadily území o rozloze 1000 kilometrů čtverečních, včetně strategického pohraničního města Sudža, a zajaly stovky ruských vojáků.

Podle Kyjeva bylo cílem operace získat výhodu při budoucích mírových jednáních a donutit Rusko, aby odklonilo své jednotky od drtivé ofenzivy na východě Ukrajiny.

Nyní jsou však ukrajinští vojáci v Kursku vyčerpaní neustálými útoky více než 50 tisíc ruských vojáků včetně spojenců Moskvy ze Severní Koreje. Desetitisícům ukrajinských vojáků hrozí obklíčení, ukazují mapy bojiště z volně dostupných zdrojů.

Ruské ministerstvo obrany v neděli oznámilo, že jeho jednotky obsadily vesnici Lebeděvka asi 12 kilometrů severozápadně od Sudže a porazily několik ukrajinských jednotek ve městě a jeho okolí. Kdy přesně ke střetům došlo, Moskva neupřesnila.

V Kurské oblasti pak podle dřívějších informací získala zpět ještě jednu vesnici a zároveň obsadila další vesnici v ukrajinské Sumské oblasti. Kyjev zprávu nekomentoval.