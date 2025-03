ONLINE: Prezident Pavel dorazil do Kyjeva. Pokračuje v cestě po zemi napadené Ruskem

Prezident Petr Pavel dorazil do ukrajinské metropole Kyjeva. Pokračuje tak v cestě po zemi napadené Ruskem. Ve čtvrtek byl v jihoukrajinské Oděse. S ukrajinskými představiteli jedná o situaci na bojišti nebo o obnově země po válce. Pro Pavla to je už druhá cesta na Ukrajinu od začátku ruské invaze. Sledujeme online Kyjev 6:34 21. 3. 2025 (Aktualizováno: 7:08 21. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Petr Pavel (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Petr Pavel se v Kyjevě setká s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a s premiérem Denysem Šmyhalem, sdělila prezidentská kancelář.

Už ve čtvrtek navštívil Pavel jihoukrajinské město Oděsa. Jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli Oděsy, Chersonu a Mykolajivu.

Pavel navštívil Ukrajinu už krátce po své inauguraci v roce 2023 společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Jednal tehdy se Zelenským a navštívil východoukrajinské Dnipro. Zelenskyj byl na oficiální návštěvě v Praze v červenci 2023.

Prezident Pavel přijel nočním vlakem z Oděsy do Kyjeva. pic.twitter.com/hzpmwySvG6 — Darja Stomatova (@darja_stomatova) March 21, 2025

Z Moldavska na Ukrajinu

Po čtvrteční návštěvě Moldavska vyrazil prezident Petr Pavel na moldavsko-ukrajinskou hranici, odkud v pancéřovaných vozech vyjel do Oděské oblasti, kde se setkal s představiteli Oděské, Chersonské a Mykolajivské oblasti. Jednal s nimi o situaci na bojišti či o tom, jak by mohla vypadat rekonstrukce země napadené Ruskem po válce a v čem by mohlo Česko přispět.

Poslechněte si reportáž zpravodaje Martina Dorazína z návštěvy prezidenta Petra Pavla v Oděské oblasti

Prezident viděl také auta, které Česko ve spolupráci s jinými evropskými zeměmi připravilo pro Ukrajinu. Jde o vozy speciálně upravené pro potřeby armády.

Regionální ředitel firmy URC Systems Václav Janda prezidentovi ukázal jedno z vozidel, které slouží jako výkonná rušička ruských dronů.

„Operátor podle znalosti tvaru signálu, nebo mu to řekne automat, pozná, že to je dron. Automaticky nebo manuálně se pak pustí rušení. Podívá se na frekvenci a v té samé pustí proti tomu rušení,“ popsal fungování zařízení Janda.

Tyto detektory a zároveň rušičky na čtyřech kolech už úspěšně působí v několika ukrajinských oblastech.

„V Doněcké oblasti fungovalo naše vozidlo přibližně sedm kilometrů od frontové linie. Chránilo vojáky. Dnes je stažené pryč, protože je nutný servis, ale zase se vrátí. Velmi účinně působilo proti FPV dronům na přibližnou vzdálenost 15 kilometrů, což máme potvrzené od operátorů, a také proti vojenským dronům, které létají ve větších výškách. Našli jsme je na 80 kilometrů a na 30 zrušili,“ přibližuje Janda.

Další příklad české pomoci představil vládní zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný. Paměť národa, projekt neziskové organizace Post Bellum, podle něj přivezl na Ukrajinu už celkem deset vozů. Jedno z nich slouží 35. brigádě.

Když už auta na Ukrajinu vezou, naloží je humanitární a vojenskou pomocí. Takto už přivezli 3D tiskárny, desítky dronů, 400 nemocničních lůžek a přes 100 plicních ventilátorů. Vše hradí Češi pomocí sbírek.

Prezident Pavel se zajímal také o třetí vozidlo opatřené protileteckými kanony, které už sestřelilo několik nepilotovaných letounů a dvě rakety s plochou dráhou letu.