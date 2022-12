ONLINE: Rusové podle výpovědi mučili vojáka, který odmítl bojovat bez výcviku. Hrozili mu zastřelením

Mobilizovaný ruský voják tvrdí, že ho v armádě za jeho odmítání jít bez výcviku bojovat do přední linie bili, spouštěli do šachty kanalizace, vyhrožovali mu pohřbením zaživa a ostatní vojáci také imitovali jeho zastřelení. O příběhu 25letého Romana Martynova z Brjanské oblasti informoval na sociálních sítích ruský ochránce lidských práv Pavel Čikov. Sledujeme online Moskva 16:09 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na informaci o mučeném vojákovi v ruské armádě upozornil ruský ochránce lidských práv Pavel Čikov (ilustrační foto) | Foto: Zohra Bensemra | Zdroj: Reuters

Martynov byl podle Čikova povolán do armády 24. září a už 1. října, tedy za týden, se ocitl v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. Následující den odmítl bojovat, kvůli čemuž skončil ve „sklepě pro odmítače“, tedy provizorním vězení.

Poté, co se v médiích objevilo video, které údajně zachycuje podmínky v podobné kobce pro ruské vojáky odmítající bojovat, Martynova obvinili, že byl v kontaktu s novináři a začali ho mučit.

Jeden člověk ho údajně bil ve vojenských rukavicích do hlavy a do trupu. Potom ho údajně donutili stoupnout si čelem ke zdi, zatímco někdo za jeho zády střílel do vzduchu ze samopalu. Se zavázanýma očima a svázanýma rukama ho spouštěli do šachty kanalizace, tvrdí také podle Čikova voják.

„Šachta byla úzká a bez vody, hluboká asi 1,5 metru. Nedali mi možnost postavit se, seděl jsem na dně na bobku. Ozbrojení lidé mi pak řekli, že mě zakopou zaživa, pokud neřeknu pravdu. Aby dodali výhrůžkám na věrohodnosti, začali přímo do šachty shazovat hlínu,“ popsal Martynov.

Vojáka nakonec podle Čikova v půlce listopadu zdravotní komise dočasně zprostila od povinností vojenské služby. Minulý týden se Martynovi podařilo dostat do Moskvy, kde se obrátil na právníka a podal trestní oznámení.