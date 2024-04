ONLINE: Mrtvá zóna na frontové linii. Drony pronásledují vojáky na Ukrajině ve dne v noci

Frontu na Ukrajině sleduje tolik dronů, že jakýkoli pohyb může stát ukrajinské i ruské vojáky život, uvedl americký list The Washington Post. Podle něj vojákům nezbývá než spoléhat na nedostatek zručnosti pilotů dronů. Zkušení operátoři se totiž umí zaměřit i na jednoho jediného vojáka pěchoty a zabít ho, přičemž můžou dron navést i do různých skrýší nebo zákopů. Sledujeme online Kyjev/Moskva 6:36 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci pozorují oblohu, zda neuvidí ruská letadla a drony (fotografie z 28. března 2024) | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Terén na obou stranách frontové linie, kterému se obvykle říká „šedá zóna“, malé drony, jejichž počet na Ukrajině prudce vzrostl, proměnily v „mrtvou zónu“, sdělil americkému listu Oleksandr Nastenko, velitel dronové jednotky v 92. brigádě ukrajinské armády.

Drony totiž mohou okamžitě zabít kohokoli, kdo by se před nimi odvážil přesouvat z místa na místo, ať už by to bylo ve dne nebo v noci.

Nejběžněji používané drony na frontě jsou takzvané FPV drony, které obvykle ovládá naváděč s brýlemi a dálkovým ovladačem a které operátorovi umožňují sledovat v reálném čase obraz přenášený bezpilotním strojem. Tyto levné drony, které Ukrajina dokázala proměnit v moderní zbraň, zpočátku dávaly ukrajinským vojákům výhodu. Jenže Rusové se rychle inspirovali a začali s masovou výrobou vlastních dronů.

Andrew Coté, jednatel americké společnosti BRINC Drones, která dodává Ukrajině vybavení, se domnívá, že použití dronů na Ukrajině lze přirovnat k nasazení tanků v první světové válce. „Je to dost patová situace. Pokud jste v otevřeném terénu, tak budete pronásledováni,“ podotkl Coté.

Z jedné strany používání dronů patrně šetří životy, poněvadž jejich piloti se mohou držet o něco dál od kontaktní linie než tradiční pěchota.

Na druhou stranu ale k vysokým ztrátám vede skutečnost, že kvůli nasazení dronů se zmenšil prostor, kde se mohou vojáci pohybovat, aniž by byli spatřeni. V posledních měsících drony na frontě také podle amerického listu přispěly k tomu, že ani jedna z válčících stran nedokázala učinit zásadnější průlom.