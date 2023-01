Největší strach jsme měli na začátku konfliktu, pak si na to člověk zvykne, říká český sládek na Ukrajině

České pivo má ve světě pořád dobrý zvuk. Čeští sládci tuto tradici úspěšně prosazují i v zahraničí a nic jim v tom nedokáže zabránit - ani ruská invaze na Ukrajinu. V rodinném pivovaru v západoukrajinském městě Rivne natáčel zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Od stálého zpravodaje Rivne 11:30 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sládek Přemysl Brož | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Sládek a spolumajitel pivovaru Přemysl Brož své pivo doslova hýčká a rozhodně nepřipustí, aby kapka stekla na zem. V Rivnem se usídlil i s rodinou a provozují oblastní pivovar, jednu z mála dochovaných historických budov v tomto městě.

Rodinný pivovar v západoukrajinském městě Rivne | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„V rivnenské oblasti to je největší pivovar. Před 150 lety ho postavili Češi, takže je to starý pivovar. My už jsme tady asi 20 let a postupně jsme to celé předělali. Když jsme přišli, byla tu stará sovětská varna z černého železa. Byla celá rezavá, všechno jsme museli předělat,“ říká sládek.

Podle něho je vaření piva na Ukrajině specifické v surovině, protože ukrajinský slad se od toho českého liší. „Je tedy jiný ječmen, půda nebo chmel, který se nedá srovnávat s naším žateckým. V jiném minipivovaru máme všechno dovezené, například český žatecký chmel, německé nebo belgické slady, kde jsou piva daleko dražší,“ doplňuje.

Pivovar postavili Češi před 150 lety | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

V pivovaru vaří světlý i tmavý ležák, ležák s přídavkem pšenice nebo speciální ležák s rýží a medem.

„Největší strach jsme měli na začátku konfliktu, pak si na to člověk víceméně zvykne. Vím, že když jsou letecké poplachy, děti se schovají v krytech, stejně tak i moií zaměstnanci. Nejsme žádný strategický objekt, takže ta pravděpodobnost je nízká a člověk si říká, že nás nic netrefí,“ uvádí Brož.

Stále platí, že na Ukrajině zcela bezpečné místo neexistuje. „Útoky zasáhly místní letiště nebo nedalekou rozvodnou budovu televizní věže. Na podzim se třikrát trefili do rozvodové stanice, která slouží celé oblasti. Od té doby máme kvůli tomu každý den problémy,“ dodává sládek.