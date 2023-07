Zachránit od modřin i od smrti. Ukrajinští podnikatelé zakládají firmy na výrobu vojenského vybavení

Z dílen v západoukrajinské Kolomyji každý den putují na frontu desítky neprůstřelných vest, pouzder na zásobníky nebo třeba teď v létě mezi vojáky velmi žádaných vaků na vodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z dílny na neprůstřelné vesty od Jany Karasové

„Stanovili jsme si tři cíle… že budeme vyrábět kvalitní a funkční produkty a přispívat placením daní ukrajinské ekonomice,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů firmy Arkadij a dodává:

„A taky že vytvoříme pro místní lidi pracovní místa, aby si v této těžké době mohli sami vydělávat.“

Loni v únoru Arkadij bydlel v Dnipru, kde také pracoval jako manažer. Když začala ruská invaze, vzal rodinu a utekl na západ. Stejné místo si v té době vybrali i dva jeho kamarádi – manažeři z Kyjeva. A společně s místním podnikatelem ve stavebnictví se rozhodli, že založí firmu na vojenské vybavení.

Přibrali k sobě ještě Olexije z Charkova, technologa, designéra a také hráče airsoftu.

Sport, při kterém po sobě hráči střílejí ze zbraní s kuličkami, ho už před několika lety přivedl k výrobě ochranného vybavení. Teď své zkušenosti využívá k navrhování produktů, které mají zachraňovat nejen od modřin, ale od smrti.

Taktická laboratoř

„Protože se snažíme dělat kvalitní produkty, které zachraňují životy a pomáhají v boji, tak je nejdřív s vojáky testujeme a až potom je začínáme dělat sériově,“ vysvětluje Oleksij filozofii firmy.

„Říkáme tomu taktická laboratoř,“ dodává Arkadii. „Nejdřív vyrobíme prototyp a pak ho dáme otestovat různým vojenským instruktorům. Pošlou nám zpětnou vazbu, my prototyp upravíme, necháme znovu otestovat a až pak začínáme sériovou výrobu.“

Ani na západní Ukrajině není bezpečno. V noci sleduji, kam letí rakety, říká humanitární pracovnice Číst článek

Ve skladu i tak mívají zásoby jen na tři dny, aby případné další vylepšení zvládli rychle zapracovat do všech vyráběných produktů. A flexibilní si snaží mít i celou dílnu. Stoly na šicí stroje jsou na kolečkách, variabilní je i nastavení světel a zásuvek.

Rychlost dodání má zaručit i to, že dílna sídlí přímo nad pobočkou Nové pošty – soukromé ukrajinské zásilkové společnosti, která od začátku války zažila strmý růst.

V navyšování obratu doufá i Arkadij. Chlubí se tím, že některé obchody s vojenským vybavením jejich vesty údajně vystavují vedle kvalitní zahraničních produktů.

Celá prezentace firmy vypadá, jako by chtěla působit jako inovativní start-up, který by nejspíš lépe zapadal do Kyjeva nebo Dnipra, než do malého městečka v Haliči.

Arkadij mi v mobilu ukazuje vnitřní objednávkový systém. Dodávat můžou jen na Ukrajinu. Vývoz vojenského vybavení je teď zakázaný.

Některé komponenty nechávají šít u subdodavatelů. S těmi také začínali. Vlastní dílnu se rozhodli otevřít údajně i proto, že se jim nepozdávali podmínky, ve kterých šičky pracovaly.

‚V zimě jsme dělali zákopové svíčky, teď píšeme dopisy.‘ Ukrajinci se vrací domů jen pomalu Číst článek

Ve dvou místnostech se teď nad stoly s šablonami a nad šicími stroji sklání necelá dvacítka lidí, hlavně žen.

„Není to těžká práce, ale zodpovědná. Chceme, aby všechno bylo pro naše obránce dostatečně dobré a kvalitní,“ říká Oksana, který práci v dílně získala na podzim.

Podepisuje se to pak i na ceně produktů. Arkadij přiznává, že na ukrajinském trhu patří k těm nejdražším. Stojí si ale za tím, že peníze se vojákům vrátí v trvanlivosti i spolehlivosti výrobků.

„Vojákům se na frontě nemůže stát, že se budou bát, jestli jim při odrážení útoku na balistické vestě nepraskne nějaká přezka,“ vysvětluje Arkadij před policí plnou krabiček s různými komponenty.

„Třeba tato přezka je ze speciálního plastu, který je odolný při nízkých i vysokých teplotách.“

Hitem je brašna

Arkadij přejde k figuríně, na které jsou vystavené všechny výrobky a upozorňuje mě na různé vychytávky balistické vesty. Například polstrování, které má zmírňovat případné zásahy a chránit tak před vnitřním krvácením. Při nošení v horku zase zlepšuje cirkulaci vzduchu.

„Používáme jenom speciální funkční tkaninu,“ ukazuje na role látky, kterou kupují v zahraničí.

„Máme ji v sedmi barvách,“ dodává. Kromě několika typů vojenského maskování také v černé.

To je na Ukrajině barva policie, která si od nich teď několik výrobků objednala. Většinou vybavení z Kolomyji nakupují přímo vojáci. Měli ale už i několik velitelů speciálních jednotek, kteří přesvědčili své nadřízené, aby mohli sami vybavení vybrat.

Nejlépe zachycují válku ukrajinské básnířky, beletrie potřebuje větší odstup, říká překladatel Číst článek

Poslední „hit“ je brašna pro vojáky rozvědky. Vypadá jako chlebník a je možné ji otevřít jako knihu.

„Dá se do ní dát tablet a sledovat záběry z kamery dronu,“ předvání Arkadij, jak brašna funguje. Zavěsí si ji otevřenou na krk a šňůrkami upravuje, jak moc je horní část nakloněná. Kdybychom byli venku, vrhala by na obrazovku tabletu stín.

„A do této kapsy se dají schovat dokumenty, powerbanky…“ předvádí Arkadij.

Do pár týdnů chtějí otevřít taky e-dílnu na balistické pláty do neprůstřelných vest. A to v Bile Cerkvy jižně od Kyjeva. Vlastní balistické pláty jim umožní vyrábět třeba i chrániče krku.

Dodávky zboží na frontu se také mají urychlit. Do Kramatorsku, který je jakýmsi vojenským centrem východní fronty, to budou vesty mít asi devět hodin cesty. Z Kolomyje je to skoro dvakrát tak daleko.

Zatímco před více než rokem Arkadij utíkal před válkou na západ Ukrajiny, teď chce svou firmu válce přiblížit.