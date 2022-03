Ukrajině jsme pomohli vybudovat armádu, která nyní vítězí, říká zástupce generálního tajemníka NATO

Ruský prezident Vladimir Putin podle něj chtěl ovládnout celou Ukrajinu, změnit její politické vedení a navrátit ji pod ruskou moc. „Všechny tyto tři věci se nepovedly, a proto se už dnes dá říct, že to byla velká strategická chyba,“ doplňuje.

Rusko prý chce na separatistických územích na východě Ukrajině zopakovat krymský scénář a anektovat je na základě referenda. I kdyby se to ale Putinovi podařilo a dosáhl určitých územních zisků, tak válku už teď prohrál, soudí zástupce.

Geoană zdůrazňuje, že přestože NATO nyní pomáhá Ukrajině, jeho hlavním úkolem je ale chránit obyvatele členských států a nechce vstoupit do otevřeného konfliktu s Ruskem, protože by to znamenalo eskalaci a následná situace by byla mnohem horší, než je teď.

„Budeme hledat rovnováhu mezi pomocí Ukrajině a nerozpoutáním války proti Rusku. Je to morálně, strategicky a politicky správné a budeme se o tyto dvě věci snažit: pomáhat Ukrajině a nevést válku s Ruskem. To by z naší strany byla chyba,“ upozorňuje.

Otevřené dveře do NATO

NATO prý bude dále pokračovat v politice takzvané strategické nejednoznačnosti a hodlá reagovat na to, co udělá Rusko, například pokud jde o otázku použití chemických zbraní.

„Nikdy přece svému nepříteli neřeknete, jaké přesně jsou vaše záměry. Pokud by tuto kriminální válku posunuli tímto směrem a použili takové zbraně, naše odpověď by byla proporcionální a byla by rychlá,“ deklaruje Geoană.

Podle něj je na suverénním rozhodnutí Ukrajiny, zda vstoupí do Severoatlantické aliance, podobně jako tak učinilo Rumunsko nebo Pobaltské státy, které přitom přímo sousedí s Ruskem.

„Nic se nemění. Můžu zopakovat, že politika otevřených dveří je reálná a není právem Ruska ani kohokoli jiného říkat, kam Ukrajina může vstoupit,“ uvádí někdejší rumunský ministr zahraničí. Zároveň ale upozorňuje na to, že s přijetím nového člena musí souhlasit všichni stávající.

Geoană zároveň poukazuje na to, že NATO od roku 2014 pomáhalo s výcvikem ukrajinské armády a speciálních sil. „Téměř každý ukrajinský velitel a důstojník prošel výcvikem v některé z členských zemí,“ zdůrazňuje.

„Díky patriotismu, obrovské odvaze i této spolupráci je ukrajinská armáda vybudována tak, jak fungují alianční armády. Zatímco ta ruská je pořád postsovětskou armádou, tak ukrajinská armáda vítězí,“ míní.

Podaří se přesvědčit Čínu, aby nepodpořilo Rusko ve válce s Ukrajinou? Nedávalo NATO Ukrajině falešné naděje na vstup? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.