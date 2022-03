Generál Pavel: Pokud by Kyjev a Charkov padly, Rusové věří, že se zbytek ukrajinské obrany začne drolit

Ani po pěti dnech války na Ukrajině ruská vojska neohlásila dobytí žádného velkého ukrajinského města. A to ani přes mohutné útoky na Kyjev, Charkov, Cherson a Mariupol. Podle ukrajinské samosprávy je centrum Charkova ostřelováno, je částečně bez dodávek elektřiny a vody. „Především pokud jde o Kyjev, Charkov, tak to jsou dva základní pilíře ukrajinské obrany,“ říká armádní generál ve výslužbě a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Rozhovor Praha 17:51 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Petr Pavel | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejprve k těm samotným bojům. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko tvrdil, že se Bělorusko neplánuje přidat k ruské vojenské operaci na Ukrajině. Nyní ale přišly zprávy, že běloruská vojska vstoupila do Černihivské oblasti Ukrajiny. Sám Lukašenko oznamuje, že posiluje jednotky na hranici s Ukrajinou. Jak vidíte další roli Běloruska v celém konfliktu?

Myslím si, že není vůbec třeba pochybovat o tom, že prezident Lukašenko udělá všechno, co po něm bude prezident Putin chtít. Takže jakékoliv jeho ujišťování, že se bude držet v tomto konfliktu stranou, lze brát s velkou rezervou.

Mluvili jsme o tom masivním ostřelování velikých ukrajinských měst. Vypadá to, že Ruskové mění taktiku po tom, co se jim nepodařila takzvaná „rychlá válka“?

Především pokud jde o Kyjev a Charkov, tak to jsou dva základní pilíře ukrajinské obrany. A pokud by tato dvě města padla, tak Rusové věří, že zbytek ukrajinské obrany se začne postupně drolit. Takže je celkem pochopitelné, že směřují hlavní úsilí proti těmto velkým městům.

Co se dá čekat do budoucna od Rusů? Co dalšího by do bojů mohli nasadit?

Ruská armáda má bohužel pro Ukrajinu a i pro nás mnoho různých zdrojů, nejen těch, které udržují tu velkou vojenskou mašinerii v chodu, ale také zbraně. A to nejen konvenční, ale i jaderné. Zatímco v případě jaderných zbraní bude určitě prezident Putin velice zvažovat, jestli je vůbec použít, do jaké míry hrozit jejich použitím, tak z těch konvenčních může použít téměř cokoliv. Zatím ruská armáda na Ukrajině zdaleka nepoužila ty nejničivější konvenční zbraně, které má k dispozici.

Říkal jste, že Rusové věří, že pokud padne Kyjev a Charkov, tak se začne drolit ukrajinská obrana. Myslíte si to také? Ono se dost často mluví o tom, že by pak mohla nastat něco jako partyzánská válka.

Partyzánská válka je samozřejmě výrazem odhodlání Ukrajinců bránit se, i když by případně hlavní obranné síly byly poraženy. To je spíš výrazem bojového odporu než toho, že by to byla válka jako taková. Protože v okamžiku, kdy by ruské síly kontrolovaly velkou část ukrajinského území, tak by čelily ojedinělým útokům, a to už se nedá nazvat válkou.

Rusové mají ohromnou leteckou převahu, přesto se jim zatím zřejmě nepodařilo ovládnout letecký prostor nad Ukrajinou. Jak si to vysvětlujete?

Je to zčásti tím, že Ukrajinci nepoužili veškerou svoji leteckou technikou a měli ji schovanou, takže nebyla zničena. A je to také tím, že nejenom Ukrajina, ale i západní země Ukrajině poskytují protiletadlové řízené střely, takže má přeci jenom Ukrajina ještě prostředky, jak se bránit proti ruské dominanci ve vzdušném prostoru.

Působil jste ve vrcholných strukturách NATO. Co se tam v tuto chvíli může odehrávat, zvlášť potom, co Vladimir Putin tvrdí, že uvedl do bojové pohotovosti jaderný arzenál?

Je to samozřejmě naprosto zásadní hrozba, která budí velké obavy na všech stranách. Jejím cílem je nejen vystrašit ukrajinské obyvatelstvo, ale samozřejmě vystrašit i veškeré země Západu, které Ukrajinu podporují. A z tohoto důvodu je jasné, že prezident Putin používá hrozbu použití jaderných zbraní jako velký nátlak na změnu pozice Západu i Ukrajiny.

Jak může NATO zareagovat? Zatím NATO nevydalo žádné prohlášení, že by také uvádělo do pohotovosti jaderný arzenál a podobně.

Myslím si, že NATO v poslední době ve vztahu k Rusku zachovávalo vždycky velkou zdrženlivost. A není to o nějakém ustupování, žádném výrazu slabosti, ale je to spíš výrazem toho, že NATO nemá v úmyslu eskalovat situaci. V této chvíli by samozřejmě mnozí očekávali, že NATO přijme reciproční kroky. Já nepochybuji o tom, že aliance prověřila veškeré své systémy, že má řadu sil v pohotovosti a je připravena jednat i v případě významného zhoršení situace. Není důvod přijímat stejná opatření jako Rusko, aby docházelo k ještě větším reakcím na ruské straně.

Jaké prostředky má NATO k tomu, aby dokázalo ověřit, jak jsou ve skutečnosti opravdu aktivovány ruské jaderné síly?

K tomu jsou určité prostředky zpravodajské, samozřejmě jsou to z větší části nepřímé indicie, protože nikdo u těch jejich prostředků nesedí, takže to nemůže potvrdit jako očitý svědek. Ale samozřejmě se dá technickými prostředky zjistit mnoho přípravných opatření a samotný rozkaz prezidenta Putina k uvedení do nejvyššího stupně je v podstatě už potvrzením toho, že k tomu došlo, protože nikdo by asi nepochyboval o tom, že strategické jaderné síly neuposlechnou rozkaz vrchního velitele.

Severoatlantická aliance upozorňovala už v minulosti ve svých zprávách, že Rusko je bezpečnostní riziko. Mělo to i nějaké praktické dopady? Vznikly nějaké strategie, co dělat právě v případě vyhrocení vztahů s Ruskem?

Jsou přiměřené, protože aliance vyhodnocuje bezpečnostní rizika průběžně. Každý rok se vyhodnocuje kompletní zpráva. Na základě ní se upravuje celý proces obranného plánování jednotlivých členských zemích i v celé alianci a Rusko s jeho rostoucí agresivitou bylo samozřejmě jednou z primárních hrozeb, kterými se NATO zabývá.