Rusko podle Blinkena svými kroky klame a chce odvést pozornost. USA pokrok v jednáních nevidí

Spojené státy nezaznamenaly žádné náznaky toho, že by diplomatické rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou postupovaly „konstruktivním způsobem“, řekl v úterý americký ministr zahraničí Antony Blinken. Ruská prohlášení ohledně toho, že stahuje svoje vojska z některých částí Ukrajiny, by podle něj mohly být pokusem Moskvy „klamat lidi a odvést pozornost“. Washington 22:04 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký ministr zahraničí Antony Blinken | Foto: Alex Brandon | Zdroj: Pool via Reuters

„Je tu to, co Rusko říká, a je tu to, co Rusko dělá, a my se soustředíme na to druhé,“ řekl Blinken. „A Rusko dělá to, že pokračuje v týrání Ukrajiny,“ dodal.

Podobně se v rozhovoru s agenturou Reuters vyjádřil i nejmenovaný západní činitel, podle nějž Rusko nebere rozhovory vážně a používá je ke hře o čas.

Biden si stojí za výroky na Putinovu adresu. ‚Jeho chování je naprosto neakceptovatelné,‘ prohlásil Číst článek

Rusko a Ukrajina v úterý oznámily průlom v jednáních o možném řešení konfliktu. Moskva po rozhovorech řekla, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a Černihivu. Ukrajinská strana pak navrhla ukrajinskou neutralitu, která by se opírala o systém bezpečnostních záruk. Boje včetně ostřelování ukrajinských měst ruskými silami nicméně na Ukrajině pokračují.

„Pokud se (ruští představitelé) nějak domnívají, že může uspět pokus podmanit si jen východní nebo jižní část Ukrajiny, tak se zase jednou hluboce mýlí,“ pokračoval Blinken.

Podle západního zdroje agentury Reuters zatím Rusko neprokázalo, že v rozhovorech pokračuje s vážným úmyslem, a zdá se, že pomocí nich hraje o čas. Přímá jednání jsou podle zdroje nicméně v současné chvíli nadále nejlepší cestou vpřed.

„Doufáme, že se to v určité fázi začne brát vážně a povede to ke klidu zbraní. Ale jsme skeptičtí ohledně toho, zda se to bere vážně již teď. Nicméně chceme být svědky toho, že vyjednávání nakonec přinesou klid zbraní,“ řekl.