Prezidenta vybírají i Češi na Ukrajině. Nejbližší protiletecký kryt je 650 metrů od volební místnosti

Volby prezidenta se konají i na Ukrajině, která je už téměř rok ve válečném stavu s Ruskem. Přesto se i tam povedlo volby zorganizovat. Čeští občané mohou vybírat hlavu státu na generálním konzulátu ve Lvově a samozřejmě také na velvyslanectví v Kyjevě. Hlasování v hlavním městě v sobotu přerušil ruský útok a komise se musela jít schovat do krytu. Po hodině ovšem bylo opět obnoveno. Od stálého zpravodaje Kyjev 11:49 14. ledna 2023

Volby na velvyslanectví v Kyjevě zahájil šéf volební komise a konzul Martin Mužík.

„Volby se připravovaly standardně, tak jako na území Česka, co se týče aplikace zákona o volbách. Situace v Kyjevě je v současné době poměrně klidná. Poslední raketový, respektive dronový, útok byl zaznamenán v noci z 1. na 2. ledna. Od té doby byl vyhlášen, pokud si dobře vzpomínám, pouze jeden planý letecký poplach a tento týden zatím žádný,“ říkal Radiožurnálu.

Poslechněte si celou reportáž Martina Dorazína

„Existuje ustanovení v zákoně o volbách prezidenta republiky, které umožňuje odložení začátku hlasování, jeho přerušení nebo ukončení hlasování v případě závažných důvodů. My, jako zastupitelský úřad, jsme povinni respektovat právní předpisy a pravidla přijímajícího státu. To znamená, že pokud by byl vyhlášen letecký poplach, k čemuž doufáme, že nedojde, tak po vyhodnocení všech relevantních bezpečnostních informací a konzultaci s ministerstvem zahraničních věcí můžeme přistoupit k aplikaci tohoto ustanovení,“ popisuje mimořádnou situaci.

Podle Mužíka jsou voliči při vstupu do zastupitelského úřadu informováni o tom, že nejbližší protiletecký kryt se nachází přibližně 650 metrů od budovy zastupitelského úřadu.

Do volební místnosti přišel mezi prvními i velvyslanec České republiky na Ukrajině Radek Matula: „Pro mě a pro celou řadu mých kolegů není situace, vzhledem k tomu, že tady žijeme měsíce, ničím obzvláště specifická. Ale samozřejmě volíme si hlavu státu, volíme si svého prezidenta a já mám pocit, že atmosféra mezi lidmi je lehce slavnostní.“

Kdykoliv se ale může ozvat siréna a voliči budou muset jít do krytu. „To je to, co nás trošičku děsí. To, na co myslíme už dlouhé dny a týdny, a připravujeme se na takové situace. Máme v hlavách, obzvláště volební komise, co by museli dělat případě, že by došlo ke vzdušnému poplachu, k útoku na Kyjev. Jenom doufáme, že to proběhne všechno tak, jak by mělo. To znamená v klidu, a že se budeme moct říct, že volební komise pracovala bez přerušení své činnosti po celou dobu volebního procesu,“ popisuje velvyslanec.

Jeho přání se ale nakonec nevyplnilo a volební místnost musela být kvůli útoku v sobotu dopoledne asi na hodinu uzavřena.