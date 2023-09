Šedivý: Blíží se kritický okamžik protiofenzivy. Kdo vyhraje nejzásadnější bitvu, ovládne tuto fázi války

Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo na jižní frontě prorazit první ruskou obrannou linii, takzvanou Surovikinovu. „V těchto dnech se blíží kritický okamžik tohoto konfliktu a protiofenzivy Ukrajiny,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který nyní působí na vysoké škole CEVRO Institut. „Mezi prvním a druhým pásmem obrany se asi odehraje nejzásadnější bitva,“ doplňuje. Praha 15:00 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náčelník generálního štábu české armády a vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Může výměna ministra obrany ovlivnit způsob vedení bojů?

Myslím, že ne. Ministr obrany je politická persona. Nezasahuje přímo do vedení bojové činnosti. A pokud by tak činil, tak by to asi bylo nesprávné. Vedení bojové činnosti je věc generálního štábu a operačních velitelů. Ani nemáme informace o tom, že by pan ministr Reznikov nějakým způsobem aktivně vstupoval do vedení bojové činnosti.

Poslechněte si celý rozhovor s bývalým náčelníkem generálního štábu Jiřím Šedivým, který nyní působí na vysoké škole CEVRO Institut

A může konec Oleksije Reznikova ve funkci ministra obrany ovlivnit vyjednávání o další vojenské podpoře ze strany Západu? Byl to on, kdo tato vyjednávání od začátku invaze vedl.

Uvidíme, zda nástupce pana Reznikova bude stejně aktivní a schopný jako on. To je otázka. Na druhou stranu ve vztahu k určitým skandálům, které už byly v minulosti oznámeny, prezident Zelenskyj indikoval, že dříve nebo později pana ministra odvolá. Myslím, že to bylo očekávatelné.

Myslím ale, že hlavní roli hraje prezident Zelenskyj a ostatní politici – je jedno, jaký to je ministr ukrajinské vlády, víceméně podporovali Zelenského aktivity. Do budoucnosti se situace výrazně nezmění.

Průlom první linií

Ještě bych rád probral to, co o víkendu ohlásili ukrajinští generálové, a to je ten podle nich průlom do ruské první obranné linie. Za jak významné to považujete?

Je to samozřejmě velmi významné. Rusové to tak trochu zlehčují, ale ve své podstatě znamená ten postup skutečně poměrně dost významný krok. Myslím, že se v současné době nebo v těchto dnech blíží kritický okamžik tohoto konfliktu a protiofenzivy Ukrajiny.

Víme, že Rusové do tohoto vlomu začali přesunovat další jednotky. Takže se mezi prvním a druhým pásmem obrany asi odehraje nejzásadnější bitva. A ten, kdo ji vyhraje, bude de facto konečným vítězem v této fázi války.

V každém případě je to ale velmi významné a myslím si, že to je něco, co dává Ukrajincům velkou naději alespoň částečně splnit své cíle.

Považujete za odůvodněný optimismus, který dal najevo jeden z ukrajinských generálů Oleksandr Tarnavskyj, že po tomto průlomu první linie bude další postup Ukrajinců rychlejší?

To je otázka. Je to věc, která je právě, jak jsem řekl, spojená s tím kritickým okamžikem. Rusové tam přesunují určitou část svých vojsk. To jsou i vojska elitní, o kterých se velmi často mluvilo jako o velmi kvalitních. A pokud se jim podaří zablokovat ukrajinský postup, tak to bude problém.

Pokud se Ukrajincům podaří postupovat dál – a informace pana generála spočívá i v tom, že se Ukrajinci nechtějí zastavit, chtějí postupovat dále do hloubky a mají v záloze ještě poměrně velmi významné své nejméně dvě až tři těžce vyzbrojené brigády – tak by se jim mohlo skutečně podařit v relativně krátké době prorazit onu druhou obrannou linii. A pak by to bylo pro Rusy kritické, a pro Ukrajince velmi slibné.

Generál Trnavskyj také řekl, že druhá a třetí ruská obranná linie jsou výrazně slabší, než byla ta první.

Záleží na tom, jak se to Rusům podařilo dobudovat. Ale v každém případě například minová pole, která byla poměrně velkou překážkou pro Ukrajince za první linií, už nemůžou být tak hustá. Vzhledem k tomu, že se tam předpokládá i manévr zálohami a druhými ruskými sledy. To znamená, že minová pole nejsou tak hustá.

A samozřejmě druhou linii obsazují vojska, která odchází z linie první. Velmi často jsou zdecimována. Druhosledová linie je tedy obsazována už vojsky, která buď nejsou tak dobře vybavená, anebo na druhé straně jsou částečně demoralizovaná. Takže ano, má pravdu, že v tomto případě je možné počítat s tím, že druhá linie nebude tak kvalitní.