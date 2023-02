Lekce z války: kriminální gang Kremlu, Putin obětí své propagandy a nepřipravený, ale solidární Západ

Evropa nemůže pokračovat tak, jak v minulosti fungovala. A to na všech možných úrovních, ať se bavíme o energetice, zbrojním průmyslu, naší obranyschopnosti, ale samozřejmě také oblasti mezinárodní politiky. Když to vztáhneme na Českou republiku, po roce války se ukázalo, že na mezinárodním kolbišti sama neobstojí, je o to důležitější, aby pokračovala v aktivní zahraniční politice, plnila spojenecké závazky v rámci EU a NATO. To se ukázalo být životně důležité a konflikt na Ukrajině to ještě více odhalil. V tuto chvíli se přepisují globální pravidla hry. Jedno poučení je, že nemůžeme s autoritářskými režimy – jako je třeba Ruská federace – nakládat jako se standardními subjekty mezinárodního práva. Musíme být na pozoru před závislostí, nejde ji prohlubovat. Mělo by to vést k tomu, že se aspoň v některých sektorech budeme daleko více starat o sebe a budeme usilovat o vlastní odolnost a rezistenci.