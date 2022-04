Jednotka je taková, jaký je velitel, míní o válečných zločinech ruských vojáků na Ukrajině generál Šedivý

Ukrajinští představitelé v pondělí večer uvedli, že Rusko zahájilo svou očekávanou ofenzivu na Donbase. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je do útoků zapojena velká část ruské armády. „Rusům nepodařilo provést nějaké zásadní postupy,“ říká o situaci na Ukrajině generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR a vedoucí Katedry bezpečnostních studií na CEVRO Institutu. Rozhovor Praha 10:09 19. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR, dnes vedoucí katedry bezpečnostních studií na CEVRO Institutu | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Co si máme představit pod informací, že začíná na Ukrajině druhá fáze války?

Já si pod tím představuji to, že Rusové provedli přeskupení sil na tom jejich hlavním směru, který v současné době deklarují, a to je de facto Donbaská oblast. To znamená, aby ovládli celou tu historickou hranici Luhanské a Doněcké oblasti. Dále se budou snažit postupovat dál do hloubky Ukrajiny, řekl bych obecně až po řeku Dněpr. Samozřejmě, že v tom je zahrnuta i jižní část, velmi často zmiňovaný Mariupol a logicky oblast, která se táhne podél Černomořského pobřeží směrem k Oděse.

Jak jsou podle vás Ukrajinci připraveni na ty další boje? Už dříve říkali, že se na ně chystají, na Donbase už osm let.

Ukrajinci tvrdí, a i se zdá z toho dosavadního průběhu bojů od 24. února, že tento směr mají skutečně velmi dobře připravený. Tam se Rusům nepodařilo provést nějaké zásadní postupy. Pořád je ta oblast velmi dobře bráněná, takže si myslím, že Ukrajinci jsou dobře připravení. Uvidíme, jak to bude potom, co Rusové provedou změny, které se určitě provádí a také začaly. Otázka zní, jestli se ten hlavní ofenzivní krok, který chtějí udělat, skutečně podaří Ukrajincům zastavit a případně provést některé protiútoky.

Dá se říct, že ruská armáda sází na početní převahu. Ukrajinci pravděpodobně počítají s tím, že jim pomůžou zbraně a další vojenská technika ze Západu. Otázka je, jestli ji umějí ukrajinští vojáci efektivně ovládat? Ptám se i proto, že třeba američtí armádní instruktoři začnou v nejbližších dnech cvičit ukrajinské dělostřelce, kteří od Američanů dostanou děla M777. Ty ale mají odlišnou ráži munice, než jakou obvykle používá ukrajinská armáda.

Zatím se zdá, že si Ukrajinci skutečně osvojili takový modernější způsob boje, který získávají při svých studiích. Nejenom od roku 2014, Ukrajinci chodili studovat do západních škol už předtím. Já jsem měl v roce 1984 spolužáka, také ukrajinského generála, ve Vysoké válečné škole.

Skutečně se stále víc učí moderní způsob vedení bojové činnosti a ukazuje se, že to je velmi efektivní. A i když jsou početně slabší, a mají i méně kvalitní techniku, tak Rusům, kteří se pořád drží takového klasického starého způsobu válčení, tak Ukrajinci v tomto smyslu ukazují mnohem kvalitnější vedení války s tím, že mají vyšší morální stav. To je obecně známo.

Také dostávají modernější techniku. Vy jste zmínil houfnice 155 mm, ale to se týká i dalších jiných zbraňových systémů. Ukáže se, jestli dovedou zkombinovat moderní vedení války i s modernějšími a kvalitnějšími zbraňovými systémy, které dostávají do ruky. Pro Rusy to je obrovský problém a uvidíme, jak se jim povede v této fázi, kde se snaží spíš přečíslit ukrajinská vojska kvantitou. Myslím si, že to budou mít Rusové velmi těžké a doufejme, že se zahájený útok, který dneska nebo včera večer už Ukrajinci oznámili, podaří zastavit.

Ukrajinská strana informuje o hrůzném chování některých ruských vojáků. Čím si to vysvětlujete? Jsou k tomu cvičeni, dostávají takové rozkazy nebo ta brutalita vychází i z toho, že si nevědí rady sami ze sebou?

Já si myslím, že tam jsou dva aspekty. Za prvé, jednotka je taková, jaký je velitel. V tom si myslím, že Rusové zaspali, protože civilizační pokrok se musí odrazit i v armádách, a to se Rusům zcela určitě nedaří. Velitelé jsou nevšímaví k tomu, co vojáci dělají, a to je myslím jeden z hlavních úkolů - ta nevycvičenost a morální pokleslost ruských vojáků.

Za druhé, určitě je tam věc, která je spojená s psychikou vojáků, kteří jsou svědky obrovských ztrát. Rusové mají ztráty skutečně poměrně velké a v takovém případě se psychika člověka dostává do úplně jiné roviny. Lidé se chovají, já nechci říct jako zvířata, to je zas jiné, zkrátka chovají se velmi brutálně, velmi nelidsky a myslím si, že je to jeden z rysů, který se začíná u Rusů prohlubovat.

To znamená, je to v podstatě koncept přípravy lidí, velitelského sboru, který se tomuto problému vůbec nevěnuje. Vedle toho, že nejsou schopni moderního způsob války, který následně přináší velké oběti. Potom se ti ruští vojáci mstí na civilech, zajatých ukrajinských vojácích a podobně.