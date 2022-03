ONLINE: ‚Náš prezident se ničeho nebojí.‘ Ukrajina chce přímé rozhovory Zelenského s Putinem

Ukrajina chce přímé rozhovory prezidentů Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina, protože Kyjev ví, že tím, kdo v Moskvě vydává rozkazy, je Putin. Podle agentury Reuters to v pondělí večer řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Rusko zároveň plánuje zavést humanitární koridory z několika ukrajinských měst od úterního dopoledne, odkdy má platit klid zbraní, uvedla ruská média s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Sledujeme online Kyjev 22:50 7. 3. 2022 (Aktualizováno: 23:37 7. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud se Putin také nebojí, ať přijde na schůzku, ať si sednou a promluví si,“ řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Dlouho jsme chtěli přímý rozhovor mezi prezidentem Ukrajiny a Vladimirem Putinem, protože všichni jsme si vědomi toho, že je to on, kdo činí konečná rozhodnutí, zvláště nyní,“ řekl šéf ukrajinské diplomacie v přímém televizním přenosu.

„Náš prezident se ničeho nebojí, včetně přímého setkání s Putinem,“ dodal Kuleba. „Pokud se Putin také nebojí, ať přijde na schůzku, ať si sednou a promluví si,“ citoval Reuters ministra.

„Ruská federace od 10.00 moskevského času vyhlašuje klid zbraní a je připravena zajistit humanitární koridory: z města Kyjeva a okolí do Ruské federace přes území Běloruska po dohodě s ukrajinskou stranou,“ uvedlo ministerstvo podle TASS.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Do Ruska i Běloruska

Z města Černihiv má koridor vést do Běloruska, z města Sumy má koridor vést dvěma směry: do ukrajinské Poltavy a do Ruska, z Charkova do Ruska či Lvova. Také z Mariupolu má vést humanitární koridor po dvou cestách: na ruské území a do ukrajinské Záporožské oblasti.

Politolog Duleba: Putin tuhle válku vyhrát nemůže, Ukrajina se pro Rusko stane dalším Čečenskem Číst článek

Strany se v dosavadních jednáních dohodly na potřebě humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů. V praxi však snaha o zorganizování těchto koridorů zatím selhávala, neboť klid zbraní nebyl dodržován, podotkla stanice BBC.

Podle Kyjeva ruské síly v rozporu s dohodou o humanitárních koridorech dál ostřelovaly ukrajinská města, a bránily tak v evakuaci jejich obyvatel.

Třetí kolo jednání mezi Kyjevem a Moskvou o ukončení bojů na Ukrajině, které se dnes konalo v Bělorusku, zásadní posun nepřineslo. Kyjev nicméně po skončení rozhovorů uvedl, že dílčí pozitivní vývoj nastal v otázce humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů. Hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij krátce po jednání avizoval, že humanitární koridory by mohly začít fungovat už v úterý.

Stažení z misí

Za protest proti okupaci ČSSR putoval na Sibiř. ‚Ulice Putina nezastaví, odpor ukrajinského lidu může,‘ říká Číst článek

Zelenskyj oznámil, že odvolá všechny ukrajinské vojáky ze všech mírových misí ve světě kvůli obraně Ukrajiny před ruskou agresí, oznámil v pondělí na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na zástupce šéfa prezidentské kanceláře, který o Zelenského výnosu informoval. Upozornil, že do misí byli vysílání především vynikající vojenští profesionálové, kteří jsou nyní potřební především pro posílení ukrajinské armády.

Ruský prezident Vladimir Putin ujistil, že bojů na Ukrajině se neúčastní a nebudou účastnit vojáci odvedení k povinné službě k armádě a ani nepovolá do armády záložníky.

„Zadané úkoly mohou plnit pouze profesionální armádní příslušníci,“ řekl Putin podle tiskových agentur u příležitosti gratulací ruským ženám k nastávajícímu Mezinárodnímu dni žen.

Semknutí v národ

Sám Zelenskyj v pondělí Putinovi podle listu Ukrajinska pravda vzkázal, že Ukrajinci obnoví všechna města, které Rusko zničilo - a to tak, že budou mnohem lepší než všechna ruská města dohromady. Zdůraznil také, že ruská agrese semkla celou Ukrajinu v jediný národ.

Zeman oznámil, že vyznamená ukrajinského prezidenta. Vyzdvihl Zelenského statečnost a odvahu Číst článek

„Nebojíme se vězeňských aut a pendreků. Nebojíme se tanků a kulometů. Protože na naší straně je pravda,“ prohlásil.

„Víme, že nenávist, kterou nepřítel přinesl spolu s ostřelováním a bombardováním našich měst, tam nezůstane. Nezůstane po ní ani stopa. Po nepříteli nezůstane ani stopa. Všechno znovu postavíme. Uděláme naše města, které okupant zničil, lepší než jakékoliv město v Rusku,“ řekl Zelenskyj.

Zdůraznil také, že ukrajinská armáda dál hájí své pozice a způsobuje nepříteli citelné ztráty. Ujistil také, že zůstává v Kyjevě a nechystá se nikam odjet.