Ukrajinci se útoky nenechají přinutit k ústupkům nebo vyjednávání, věří český velvyslanec na Ukrajině

Ruské bombardování ve středu přerušilo dodávky elektřiny prakticky na celé Ukrajině. V mnoha městech netekla voda a od sítě byly odstavené tři jaderné elektrárny a přes noc na čtvrtek se zřejmě podařilo dodávky na řadě míst obnovit. Přesto dál pokračují řízené odstávky, protože výrobní kapacity poničené ruskými útoky nestačí. „Ukrajinci jsou připraveni situaci zvládnout,“ očekává český velvyslanec na Ukrajině Radek Matula. Rozhovor Kyjev 10:29 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyjev po ruských útocích kamikaze drony v polovině října | Zdroj: Profimedia

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko ráno řekl, že bez proudu je stále asi 70 procent metropole a omezeny jsou i dodávky vody. Jaká je teď situace u vás? Teče voda, funguje elektřina nebo topení?

Mohu potvrdit, co říkal starosta Kličko. Pravobřežní část Kyjev je bez vody. V průběhu dne se mají obnovit dodávky. Levý břeh Kyjeva má vodu, ale celkově 70 procent obyvatel Kyjeva je stále bez elektřiny.

Stejně na tom jsou i v Kyjevské oblasti, kde 70 až 80 procent obyvatel nemá elektřinu. Podobné je to i v celé řadě dalších oblastí Ukrajiny. Většinou se podařilo zabezpečit elektřinu pro objekty kritické infrastruktury, jako jsou nemocnice, zařízení pro dodávky tepla, vodohospodářská zařízení nebo nádraží. Situace je ale stále kritická.

Museli jste přijmout nějaká mimořádná opatření?

Žádná mimořádná opatření jsme zatím nepřijímali. Momentálně jsme schopni v těchto podmínkách fungovat. Samozřejmě i doma, na bytech, kde bydlíme, jsme omezováni. Celá řada mých kolegů potvrdila, že byli v noci bez elektřiny, někteří z nich i bez vody.

Máte přehled o všech Češích v Kyjevě a na dalších územích Ukrajiny?

Máme přehled o těch, kteří se nám hlásí, kteří se hlásí do systému Drozd. Víme o Češích, kteří tady pracují v mezinárodních organizacích, ale netroufám si tvrdit, že víme o každém, kdo se pohybuje po území Ukrajiny.

Je jich tady hodně. Jsou tady zástupci českých firem nebo zástupci českých humanitárních organizací, kteří se snaží poskytovat Ukrajině pomoc. Stoprocentní přehled nemáme.

Má Ukrajina plán, jak poničenou infrastrukturu rychle nahradit? Potřebujete třeba přenosné agregáty, nebo chystá země decentralizovat energetiku na menší ostrovní systémy?

Havarijní brigády energetiků a vodohospodářů samozřejmě pracují. Čím více je infrastruktura poškozená, tím déle opravy trvají. V posledních dnech jsou i kvůli mrazu a mrznoucímu dešti delší a složitější.

Problémem je i nedostatek náhradních zařízení a náhradních dílů. To teď Ukrajina akutně potřebuje. Ve vojenské oblasti to jsou hlavně prostředky protivzdušné obrany a v civilní především věci potřebné k zajištění funkčnosti energetické infrastruktury. Dodávky ze zahraničí sice přicházejí, nejsou ale v objemech, jaké by Ukrajina potřebovala.

Jaká je situace v jaderných elektrárnách? Povedlo se alespoň některé z nich připojit k síti?

Ukrajina má čtyři jaderné elektrárny, celkem 15 bloků. Ve středu došlo k jejich automatickému havarijnímu odstavení a žádný z nich nepracoval. Kvůli poškozeným liniím a sítím neměly elektrárny kam dodávat elektřinu. Nejdříve se musel stabilizovat celý energetický systém, aby se práce jaderných elektráren mohla obnovit. Některé bloky obnovily provoz už ve středu večer a teď to vypadá, že jaderné elektrárny začínají opět pracovat.

Co Ukrajinci říkají na vývoj války a náladu v zemi?

Nálada v zemi se nemění. Ukrajinci nechtějí přistoupit na žádné ústupky. Nenechají se těmito teroristickými útoky přinutit k jednání s Ruskem, jehož podmínky by určil Kreml.

Jejich situace není jednoduchá. V poslední době, v podstatě od 10. října, kdy začaly intenzivní útoky na Kyjev, se obyvatelstvo připravuje na možnou kritickou situaci. Dělají si zásoby jídla nebo vody, nakupují powerbanky nebo různá náhradní zařízení na vytápění či osvětlení.

Jsou připraveni situaci zvládnout. Vše ale bude záviset na tom, jak četné budou další ruské útoky. Záleží také, jak bude Ukrajina schopná opravovat poškozená zařízení. To závisí i na rychlosti dodávek energetických zařízení ze zahraničí, případně na zajištění alternativních zdrojů energie. V případě, že se situace bude dále zhoršovat, nelze vyloučit, že se část obyvatel Kyjeva i dalších velkých měst rozhodne svá obydlí opustit a zamíří do jiných částí Ukrajiny. Část z nich může zamířit i do zahraničí.