Částečná mobilizace válku prodlouží, na vítězství ale stačit nebude, říká Petráš z Univerzity obrany

Ve středu ráno ruský prezident Vladimir Putin oznámil v televizním projevu částečnou mobilizaci, týkat se má tří set tisíc lidí, kteří jsou vedeni v armádních zálohách. Podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany dorazí tyto posily na ukrajinské bojiště nejdříve za několik týdnů. „Doposud bylo doplňování jednotek o živou sílu vedeno rekrutací národnostních menšin Ruské federace," vysvětluje Petráň s tím, že nyní se poprvé dotkne etnických Rusů. Rozhovor Praha 14:27 21. září 2022

Co znamená částečná mobilizace a koho se bude týkat?

Částečná mobilizace se podle informací z médií týká záloh, tedy příslušníků ruské armády, kteří dříve sloužili v armádě a kteří jsou v současnosti jako záložáci. Případně jde o lidi, které mají nějakou specializaci, jež souvisí s fungováním ozbrojených sil, a jsou vedeni jako potenciálně mobilizovatelní. Částečná mobilizace se tedy týká rezervistů.

Oproti tomu všeobecná mobilizace by se týkala osob většinou mužského pohlaví v určitém věkovém rozmezí, mobilizovali by se tedy všichni bojeschopní příslušníci Ruské federace.

Máte představu, kolika lidí se částečná mobilizace v současnosti týká?

Putin hovoří o potřebě tří set tisíc vojáků, kteří by byli použiti k podpoře operace na Ukrajině. Pravděpodobně se částečná mobilizace bude týkat tohoto počtu záložáků.

Je vůbec v možnostech ruského armádního aparátu ty nově povolané vycvičit? Chápu, že jde o ty, kteří v minulosti v armádě již sloužili, ale přece jen někteří z ní mohou být pryč deset nebo i více let.

Jedná se o jednotlivce, kteří by měli mít za sebou vojenský výcvik a kteří by měli být v dané odbornosti schopni plnit úkony, které se od nich budou očekávat. Nebudou tedy muset procházet základní přípravou, což by se stalo v případě všeobecné mobilizace.

Problém by mohl být ohledně zařazení vojáků do jednotek a jejich materiálního vybavení, vyzbrojení a tak dále. V tuto chvíli nedokážu říct, jak má Ruská federace proces částečné mobilizace organizačně zajištěn, zda pro ně mají dostatečné zbraňové a materiální vybavení. Základní znalosti a schopnosti, jak ovládat zbraně a tak dále, by tito lidé měli mít.

Zdeněk Petráš Plukovník generálního štábu v záloze, dříve působil ve strukturách NATO a Evropské unie. V současnosti je akademickým pracovníkem Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií na Univerzitě obrany.

A dokázal byste odhadnout, za jak dlouho se mobilizace těch tří set tisíc lidí projeví přímo na bojištích Ukrajiny, respektive kdy reálně nastoupí na frontu?

Proces samotný běží tak, že se vyhlásí částečná mobilizace, pak je stanovený čas, kdy se jednotlivci mají hlásit na příslušných místech, kde je proveden proces jejich začlenění do daných jednotek.

Otázkou také je, zda budou vznikat jednotky vytvořené čistě z těchto rezervistů, či zda budou tito lidé přiřazeni do existujících jednotek.

Jejich zapojení do bojů na Ukrajině není otázkou hodin ani dnů, ale několika týdnů. Nechodí to tak, že by byla vyhlášena částečná mobilizace, povolanci by se dostavili k útvarům a jednotky by byly okamžitě vyslány na bojiště.

Devíza ukrajinské strany

Bude těch 300 tisíc dodatečných vojáků Rusku stačit k převaze či výhře?

Ukrajinci nemají zásadní problém s živou sílou, tedy s množstvím vojáků u jednotek, problém mají z hlediska zbraní, munice a materiálního zabezpečení.

Pokud by početní stav na ruské straně byl navýšen o těch tři sta tisíc, i když opakuji, že to neznamená, že se najednou početní stav ruské armády na bojišti zvýší o tři sta tisíc vojáků, bude spíš problém v tom, jestli budou Rusové vybavení a zda Ukrajinci budou mít zbraně, aby mohli čelit ruské přesile.

Ruská materiální převaha nyní nedosahuje takové úrovně, aby převýšila morální a psychologickou přesilu, která je devizou na straně Ukrajiny.

O čem svědčí fakt, že ruské vedení sáhlo k částečné mobilizaci? Zapojení do války na Ukrajině se tímto krokem mnohem více dotkne přímo etnických Rusů, než tomu bylo doteď...

To je správný postřeh, doplňování jednotek o živou sílu bylo vesměs vedeno rekrutací národnostních menšin Ruské federace. Putin a vedení Kremlu se záměrně vyhýbali tomu, aby nějakým způsobem násilně povolávali do armády i etnické Rusy, protože se obávali, aby to nevyvolalo vlnu odporu. Částečná mobilizace se ale bude týkat etnických Rusů a Putin a jeho administrativa to musí podat tak, že Rusko je ohroženo a oni musí bránit svou vlast.

Mobilizace jako taková, ať už je všeobecná, nebo částečná, se musí odehrávat v atmosféře nadšení, pak se daří lépe, než když se jedná o násilnou mobilizaci k úkonům, které nesouvisí se zachováním existence státu a společnosti jako takové.

Putin to podává tak, že Rusko je ohroženo Západem, že je ohroženo především z hlediska jaderných zbraní. Odráží se asi od toho, že v nové strategické koncepci NATO, která byla schválena na červnovém summitu aliance v Madridu, se hovoří o nutnosti posílení strategie odstrašování a strategie odstrašování v sobě obsahuje i jaderné odstrašování.

Jaderný útok leda jako chyba

Znamená to, že se zvyšuje hrozba toho, že by Rusko provedlo strategický jaderný úder?

Odvažuji se říct, že nehrozí jaderný úder na operačně-taktické úrovni. Je mnoho důvodů, proč k tomu jedna ani druhá strana nepřistoupí, týká se to i otázky ostřelování ukrajinských jaderných elektráren. Z hlediska operačního umění a vedení války by to nedávalo smysl.

V současnosti nevyeskaloval konflikt do takové podoby, že by Rusko bylo zahnáno do situace, kdy by použití jaderných zbraní bylo na strategické úrovni nezbytné.

Pokud tomu rozumím, tak říkáte, že pokud by se to stalo, například kdyby ostřelování jaderné elektrárny způsobilo únik radioaktivity, byla by to chyba, nikoliv záměr?

Stoprocentně. Z hlediska vedení operace je pro obě dvě strany důležitý princip volnosti pohybu. Obě strany potřebují, aby se jednotky mohly pohybovat, jak bude potřeba.

V momentě, kdy vznikne problém radioaktivního spadu, ale týká se to i zbraní hromadného ničení, jako jsou biologické nebo chemické zbraně, je problém, že nemůžete jejich účinek přesně nasměrovat. Tedy změnou počasí dojde k zamoření, a tím pádem omezení pohybu v určitých místech, což by Rusku bránilo v pohybu jeho vlastních jednotek.

Jak se může situace vyvíjet dál?

V současnosti povolaných tři sta tisíc lidí by Rusku stačilo na na prodloužení konfliktu, ale ne na vítězství. Způsob, jakým ruská armáda v současnosti prezentuje své schopnosti, nenasvědčuje tomu, že by dokázala získat východní část Ukrajiny, vojensky toto území kontrolovat a že by dokázala zajistit, aby v této oblasti nastal normální způsob života.

Každá válka musí skončit tím, že je území vojensky kontrolováno a že přejde k normálnímu způsobu života. Místní obyvatelé sice mohou být nespokojení s tím, že jsou okupováni, ale musí se vrátit ekonomický a hospodářský život.

Každopádně bych chtěl říct, že to, co vidíme dnes na bojišti, byť tam mají média své zástupce, kteří podávají informace v reálném čase, nemůže podat reálný přehled o tom, jak situace vypadá.

Kolikrát i nejvyšší vojenské vedení, které operace vede, má problém získat reálný přehled o tom, co se na bojišti právě odehrává. Tím spíše běžný člověk, který má přístup jen k informacím z otevřených zdrojů. Jak to je, se ukáže s odstupem několika dní. Ani bitva u Stalingradu nebyla okamžitě považována za zásadní přelom ve válce.