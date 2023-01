Rusko nemá na strategický zvrat sílu. Bude tak dál teroristickými útoky ohrožovat civilisty, říká Dorazín

Počet civilních obětí války na Ukrajině podle OSN překročil sedm tisíc, mezi nimi i více než 40 obětí raketového útoku na obytný dům ve městě Dnipro. „Celé město tím žije, je to nejhorší útok na Dnipro od začátku války, někde v těch troskách je ještě dalších 35 lidí,“ přibližuje zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který ve městě pobývá. Interview Plus Praha 11:41 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Válečný zpravodaj Martin Dorazín | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

„Mává to nejen s lidmi, ale i se mnou. Když si představíš, že žiješ v tom městě, kde si ty lidi potkával předtím na ulicích, třeba z toho obytného domu číslo devět, a oni nežijí, tak to zamává s každým,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu v Dnipru

Ruským cílem podle něj primárně nebyl obytný dům, ale poblíž stojící elektrárna. „Rusko systematicky bombarduje energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Ta stará raketa Ch-22 na ten dům dopadla vlastně omylem, ale to nic nemění na tom, že Rusko je zločinný stát, který nemá co střílet rakety na cizí zemi,“ konstatuje.

Na raketové útoky jsou obyvatelé města zvyklí, a většina nyní řeší hlavně své osobní problémy, tedy nedostatek peněz a věcí nutných pro život. Z hlediska potravin je ovšem Ukrajina plně soběstačná a zboží je v obchodech dostatek.

„Putin je zahnaný do kouta a dokud nepozná, že je ve slepé uličce, tak v ní budeme i my.“

„Teď mi zrovna vypnula elektřina, protože je letecký poplach. Takže musím jít vyndat prádlo z pračky a potom čekat, až budeme za čtyři až pět hodin moci vyprat další dávku,“ popisuje.

Putinovi se podle Dorazína podařilo sjednotit západ a východ Ukrajiny, a to i jazykově. „Kyjev normálně mluví rusky, jako vždycky mluvil. Ale když si píšu s některými lidmi, tak chtějí, abych psal ukrajinsky, ne rusky. Já rozumím ukrajinsky stoprocentně, ale neumím to tak napsat. Ale už pozoruji ten posun,“ přibližuje.

Kompromis (ne)možný?

Na východě Ukrajiny pokračují boje v okolí města Bachmut, jehož dobytí je klíčem k dalšímu postupu na Slavjansk a Kramatorsk a dobytí celé Doněcké oblasti. Představitelé ukrajinské vlády i armády v poslední době opakovaně varují před ruskou ofenzivou, která by měla zvrátit průběh války.

„Mír nenastane jen tak, že se někdo vzdá a složí zbraně.“

„Rusko nemá na strategický zvrat sílu, proto bude těmi teroristickými útoky neustále ohrožovat civilní obyvatelstvo a bude se snažit udržet území, které má,“ domnívá se zpravodaj s odvoláním na veřejné zprávy západních rozvědek i vojenských expertů.

Zpravodaj nevěří, že by situaci na bojišti mohla zvrátit další vlna mobilizace v Rusku nebo jmenování nového velitele, kterým se stal náčelník generálního štábu Gerasimov: „Nečekám velké změny v ruské strategii, protože o všech válečných záležitostech rozhoduje přímo Putin. Je zahnaný do kouta a dokud nepozná, že je ve slepé uličce, tak v ní budeme i my.“

Zpravodaj z východu Ukrajiny: Každá minuta je tu tíživá, a co až přijdou třeskuté mrazy… Číst článek

Do kouta podle něj Rusko zahnalo celou Ukrajinu, její napadení prý vyloučilo jakékoli možné územní kompromisy, o nichž mohli předtím Ukrajinci uvažovat. „Kompromis je možný, ale není možný územní kompromis. Rusko se prostě musí stáhnout, taková je ukrajinská pozice, kterou podporuje 90 procent obyvatel.“

Dorazín se zároveň podivuje nad názory, že by Západ měl přestat dodávat Ukrajině zbraně. „Mír nenastane jen tak, že se někdo vzdá a složí zbraně,“ upozorňuje s tím, že pokud by k zastavení dodávek přeci jen došlo, byl by to zásadní geopolitický problém pro celou Evropu.

„Všichni jsme v ohrožení. Já ten režim v Rusku znám velmi osobně a zblízka. Putin se nezastaví, půjde dál do Gruzie, Moldavska, Pobaltí. To je opravdu riziko velkého konfliktu,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.