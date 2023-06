Začátek ukrajinské ofenzivy v Doněcké oblasti? ‚Spíš taktická epizoda,‘ hodnotí generál Macko

„Rusové jsou si vědomí, že Ukrajinci vykonávají systematické formovací operace a proto reagují velmi přehnaně i na malé útoky,“ myslí si bývalý zástupce náčelníka Generálního štábu Armády Slovenské republiky Pavel Macko. Ukrajinci podle něj mohou provádět i tzv. klamavé útoky. V rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že z pohledu ukrajinských sil by bylo nejideálnější rozdělit Rusy na dvě fronty. Rozhovor Praha 18:04 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začala ukrajinská ofenziva? | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Zpravodaj Martin Dorazín, který se právě vrátil z Doněcké oblasti, říká, že je tam relativní klid a nic nenasvědčuje tomu, že by začaly velké boje. Ruské ministerstvo obrany ale informovalo, že Ukrajina v neděli ráno zahájila rozsáhlou ofenzivu na pěti úsecích fronty právě v Doněcku. Jak si vykládáte ruské tvrzení o začátku ukrajinské ofenzivy?

Je třeba říct, že ruské vojenské i politické velení je velmi napjaté. Sledujeme přehnané až podrážděné reakce ruského vedení na jakékoliv zprávy o možných ukrajinských protiútocích. Jsou si vědomi, že Ukrajinci vykonávají systematické, formovací operace.

Což jsou operace, pomocí kterých zasahují do hloubky ruské sestavy. Likvidují jim systematicky zásobovací trasy, hlavní skladiště, viděli jsme dokonce útoky a sabotáže na ruském území, na ropná zařízení. To všechno má omezit možnost ruských sil se rychle přeskupovat a manévrovat. Pak tedy reagují přehnaně na jakýkoliv malý taktický útok podél fronty, která je 1200 kilometrů dlouhá.

Dá se to tedy stále označit za jakousi přípravu na možnou větší ukrajinskou ofenzivu?

Z čistě odborného hlediska bych řekl, že pokud bereme v úvahu to, že i formovací operace jsou součástí protiofenzivy, tak už začala, ale nezačaly ještě ty rozhodující hlavní boje.

Formovací operace už fungují. Momentálně, to co vidíme a to co už Rusové reportovali, že na pěti různých místech došlo k útoku… Neumíme přesně ověřit tyto informace, ale z toho, co vidíme na různých sociálních sítích a telegramových účtech to spíš vypadá na průzkum bojem nebo nějaké takové testování, zkoušení ruské obrany.

Ale vůbec to nemusí být ta místa, kde pak ukrajinské síly udeří plnou silou. Budou zkrátka na některých místech a vhodných směrech testovat ruskou obranu, budou nutit Rusy reagovat, přeskupovat se. Pak udeří na jednom nebo na dvou směrech až poté, co si budou úplně jistí. Mají na to připravené dostatečné síly a prostředky. To, co vidíme, je jen nějaká taktická epizoda.

Proti-Putinovské jednotky

Na které části fronty je Rusko neohroženější?

Tyto odhady se dělají, ale ukáže to až dynamika boje. Rusové se totiž připravovali na ukrajinskou protiofenzivu, ale na druhou stranu Ukrajinci znají ruské pozice, takže mohou dělat tzv. klamné útoky. Mohou se snažit útočit na některé místo, o kterém si jedna i druhá strana myslí, že je slabé a až v momentě, kdy Rusové začnou přesouvat ve větším rozsahu vojska, potom se můžou udržet na jednom místě. Ale cílů může být vícero.

Co vidíme u Vuhledaru by kromě testovacího útoku mohl být i reálný útok, protože je to nejbližší trasa k železnici, která spojuje Rostovskou oblast s celým jižním okupovaným územím až po Krym. Kromě Krymského mostu je to jediná zásobovací trasa. Její přerušení by pro Ukrajince mohlo být velmi důležité.

Může to být ale také v oblasti Bachmutu, kde ještě Rusové nemají vybudovanou silnou obranu. Zkrátka prostory, které kdyby je Ukrajinci získali, tak zásadním způsobem dále naruší možnosti ruských sil pro zásobování a přeskupování. Ideální by pro Ukrajince bylo už v prostoru na ose Vuhledar-Mariupol nebo na Berďansk anebo potom v okolí Melitopolu přerušili úplně ruskou sestavu a rozdělili ji na dva celky.

Má vůdce Vladimir Putin pod kontrolou jednotnou ruskou propagandu? Objevuje se totiž řada protichůdných zpráv, třeba o tom, že si Rusové zaminovali ústupové cesty tak, že na nich teď sami vybuchují. Nebo je to součást informační války, která se objevuje na obou stranách?

Jedno i druhé. Určitou míru tolerance Putina vůči této propagandy jsme už viděli při předchozích ofenzivách. Protože on ví, že musí připustit i nějaké neúspěchy a tím pádem, jako kdyby moderuje diskuzi mezi ultra-nacionálním a umírněnějším křídlem i v ruském informačním prostoru.

Na druhé straně vidím úniky, některé jsou mimo kontrolu, vidíme nesourodost ruských sil a řevnivost či vnitřní boj mezi jednotlivými frakcemi, slabou morálku – to je zřetelné. (Jevgenij) Prigožin navíc výrazně podrývá autoritu ruského velení. Je pro ně složité držet jednotnou komunikační i bojovou linii.

Jak do celého toho systému zapadá Bělgorodská oblast, do které na konci května vnikly ruské proti-Putinovské jednotky? Aktuálně tam podle RIA Novosti hoří elektrárna po zásahu dronem.

Toto jsou typické vyrušovací operace, v tomto případě i přes prostředníka – což je v tomto případě ta ruská legie, která má jistě své vlastní zájmy, které nahrávají ukrajinským zájmům, proto je Ukrajinci tiše tolerují. Pomáhá to Ukrajincům v tom, že na sebe váže ruské prostředky a oni se musí na tuto oblast soustředit.