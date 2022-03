Rusové potřebují neformální příměří. Došly jim síly, hodnotí analytik Votápek

Tváří v tvář se v úterý po měsíci sešli k mírovým jednáním vyjednavači Ukrajiny a Ruska. Rozhovorů v tureckém Istanbulu se podle agentury Reuters účastní také ruský miliardář Roman Abramovič. Cílem Kyjeva je podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby v nejlepším vyjednat příměří. Hostem Radiožurnálu byl analytik mezinárodních vztahů a bývalý generální konzul Česka v Rusku Vladimír Votápek. Rozhovor Moskva 18:29 29. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zajatý ruský tank v Sumské oblasti na Ukrajině | Foto: Reuters, Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces | Zdroj: Reuters

Je podle vás ruský prezident Vladimir Putin připraven přistoupit na kompromis, který by vedl ke konci války?

To zatím nemůžeme s jistotou tvrdit. Pokud mám usuzovat z toho, kdo přijel na to jednání, tak mi to nepřipadne jako krok tím správným směrem. Naopak ve srovnání s tím, že v Turecku už jednali ministři zahraničí, tak teď je krok zpátky, protože se jedná na mnohem nižší úrovni. Pokud nemají vyjednavači nějaký speciální mandát od prezidenta Ruské federace, tak to nevypadá na to, že by se Rusko chtělo domluvit rychle.

Obě strany připouštějí, že nějaký zásadní průlom od těch rozhovorů nečekají. Co by bylo možné v tuto chvíli a v takovém složení obou delegací dohodnout?

Dohodnout se teoreticky dá leccos, pokud to mají předem domluvené a předjednané s vyššími úrovněmi státní moci, především tedy na úrovni prezidenta. Ale nic tomu nenasvědčuje.

Ukrajinci mají za cíl dohodnout alespoň otevření humanitárních koridorů tak, aby se ulevilo některým městům nebo obyvatelům měst. U Rusů není minimální program, zdá se, vůbec jasný.

Zdá se, že Rusové v tuto chvíli více než cokoliv jiného potřebují neformální příměří, protože jim došly síly při útocích na těch různých směrech a chtějí přeskupit své síly tak, aby pravděpodobně dosáhli nějakého strategického úspěchu na jižní části fronty s tím, že v okolí Kyjeva, Charkova a tak dále jim vyhovuje střídavě oblačno - žádné významné operace, nevelké útoky nebo protiútoky. Pokud jim k tomu mají sloužit rozhovory v Turecku, tak je to samozřejmě možné, je to takové trošku ne čestné, ale ve válce se holt na takovéto věci nehledí.

Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s ruskými novináři připustil, že Rusko nelze přimět, aby se stáhlo ze všech ukrajinských území včetně Donbasu a anektovaného Krymu. A kompromis by podle něj byl v tuto chvíli vrátit Rusko do pozic, kde bylo před začátkem invaze. Jak tento návrh podle vás vnímá Rusko? Může ho vnímat jako určitý kompromis?

Teoreticky by ho mohlo vnímat jako kompromis. Byla by to skvělá základna pro usmíření, pokud je to skutečně vůle Ukrajiny. Ale obávám se, že zbytnělé ego Vladimira Putina to nepřipustí, protože on prohlásil, že chce denacifikovat Ukrajinu, že chce zabránit její integraci do evropských struktur. A to by se nestalo, kdybychom se vrátili ke stavu ex ante, před ruským útokem. A ruský prezident by potom musel odpovědět svému lidu na otázku, proč tam pohřbil 10, 15 nebo 20 tisíc vojáků, proč si nechal zničit polovinu ruské armády a tak dále, aniž by čehokoliv dosáhl.

Faktem je, že vyjednavači obou stran mají jen omezené pravomoci k uzavírání jakýchkoliv dohod. Proč Vladimir Putin zatím nepovažuje za smysluplné jednat přímo s prezidentem Zelenským, který už to několikrát navrhoval. Čeká tedy na nějaký větší úspěch, který by mohl prezentovat v Rusku jako úspěch ruské armády?

Zjevně stále doufá, že se mu podaří nějaký velký úspěch typu dobytí Kyjeva nebo Charkova, aby mohl prohlásit, že cílů vojenské intervence, tedy agrese vůči Ukrajině, bylo dosaženo a že by to prodal vnitřnímu publiku v Rusku jako úspěch.

The Kyiv Independent

@KyivIndependent ⚡️The Times: Putin tells he will 'thrash' Ukraine after receiving note from Zelensky.



According to the Times, Russian oligarch Roman Abramovich claimed he presented Putin with a handwritten note from Zelensky, outlining the terms Ukraine would consider to end the war. 5868 23524

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že schůzka obou prezidentů bude potřebná, až bude jasné řešení klíčových otázek. Jak si přeložit tato diplomatická slova? Znamená to, že tyto dvě delegace, byť bez mandátu, budou předjednávat, jak by mohl vypadat případný kompromis, to případné příměří?

Upřímně řečeno z toho neumím odvodit vůbec nic. Podle mě jsou to prázdné fráze, které mají zakrýt základní skutečnost. Kreml nedosáhl cílů té operace, takže teď neví, jak z toho vycouvat. V Kremlu probíhá ostrá diskuse, co dál, co se vůbec v této situaci dá dělat, jak zachránit tvář pro Kreml a pro Rusko. Zatím to není vůbec jasné.

Jejich cíle se velice flexibilně proměnily. Už nemluví o denacifikaci Ukrajiny a není vůbec jasné, proč Rusko tuto válku zahájilo, protože není jasně formulovaný válečný cíl. Tomu odpovídá potom i pozice diplomacie, protože neví, co mají vyjednávat.

Ještě k tomu, co hodně zmiňují média. Jak vnímáte roli ruského miliardáře Abramoviče, který je v Istanbulu také přítomný? Obě strany řekly, že souhlasily s jeho přítomností...

Upřímně řečeno, ve veřejných zdrojích k tomu není vůbec žádná podstatná informace. To nejpodstatnější pro mě bylo, že prezident Zelenskyj svého času řekl, že se domnívá, že Abramovič by měl být vyjmut z těch osobních sankcí, které jsou proti naprosté většině významných ruských podnikatelů teď nastaveny. A to proto, že se podílí na tady těch rozhovorech. Takže doufejme, že dělá dobrou službu a že pomáhá tomu, aby bylo dosaženo míru. Žádné podrobnosti k tomu ale opravdu zveřejněny nebyly.

Jak si navíc vyložit informace o tom, že se u Abramoviče a dalších dvou účastníků jednání mezi Moskvou a Kyjevem na začátku března projevily příznaky otravy, a to následné mlčení obou stran? V tomto příliš nekomentuje tyto informace ani Kyjev, ani Moskva...

No, musíme si uvědomit, že je to skutečně vypjatá atmosféra a tam se dějí strašlivé věci nejen na frontě, ale i v zákulisí. Já bych chtěl jen připomenout, že jeden z členů ukrajinské delegace byl zabit. Teď vlastně nevíme, jestli ho zabili Rusové nebo jestli ho zastřelili Ukrajinci, protože ho odhalili jako zrádce.

Takže máme tady spoustu otazníků a obávám se, že tady to přiotrávení části ukrajinské delegace bude jedním z nich.

Samozřejmě, že základní logika nám říká, že pravděpodobně chtěla ruská strana tu ukrajinskou nějakým způsobem oslabit. To znamená, že když je vám prostě blbě, tak při vyjednáván nepodáte optimální výkon. To je celkem jasné. Ale jak to bylo úplně do detailu, já teď nejsem schopen říct. A doufejme tedy, že se to dozvíme alespoň po nějakém čase.

Bellingcat

@bellingcat Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. 20353 38574

Říkal jste, že šlo o příslušníky ukrajinské delegace. Jak se vnímat Romana Abramoviče? On bude zřejmě nějak mezi?

On v tom okamžiku byl v Kyjevě, jednal, byl v kontaktu s těmi ukrajinskými vyjednavači. Mohl na ně tedy být spáchán nějaký atentát, ať už povedený nebo nepovedený. Cílem nemuselo mít tu delegaci zabít nebo otrávit, ale jen prostě způsobit to, že jim bude opravdu špatně a nepodají dobrý výkon. Takže v tomto okamžiku na to tak, že to odskákal spolu s těmi Ukrajinci, protože byl ve stejném čase na stejném místě.