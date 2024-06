Ukrajinci, kteří odešli do zahraničí, nechtějí zabíjet ani zemřít, myslí si válečná zpravodajka Stomatová

Ukrajina se ruské agresi brání už víc než dva roky. Potýká se s nedostatkem munice, zbraní a v poslední době i s ochotou ukrajinských mužů narukovat do války. Mnozí totiž odešli za hranice a dobrovolně se vrátit nechtějí. Ukrajina tak žádá spojence, aby jim s návratem bojeschopných mužů pomohli. Zaostřeno Kyjev 13:19 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Darja Stomatová před kamerou, Martin Boubín za kamerou | Foto: Darja Stomatová/Martin Boubín | Zdroj: Česká televize

Válečná zpravodajka České televize Darja Stomatová se domnívá, že mezi těmi, co odešli, jsou už hlavně ti, kteří nechtějí zabíjet. „Také se bojí,“ tvrdí reportérka v pořadu Zaostřeno. „Někde hraje roli korupce, které se Ukrajina při odvodech branců nezbavila. Hlavně ale někteří nevěří své vládě, takže za ni ani nechtějí padnout,“ doplňuje.

To, jak se „odpírači“ dostali za hranice, pak popisuje hned několika příklady. „Slyšela jsem, že se muži převlékali za ženy, měli padělané dokumenty a snažili se překročit ukrajinskými pohraničníky pozorně hlídanou regulérní hranici – a většinou byli zajištěni,“ přibližuje.

„Také se schovávali ve svých autech a nejen tam. Pokoušeli se například dostat i do systému, který slouží pro dobrovolníky, pro humanitární pracovníky. To se některým povedlo,“ podotýká.

800 tisíc branců

V celé Evropě má údajně být až 800 tisíc Ukrajinců, kteří už mají brannou povinnost. „Samozřejmě by to byla pro zkoušenou zemi veliká pomoc, protože jich tam dnes odhadem bojuje zhruba 700 tisíc – ne všichni jsou přímo na frontě,“ popisuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Také vznikají prapory mužů, kteří se hlásí přímo z vězení. Jsou to samozřejmě jen ti, kteří nespáchali vážné trestné činy, jako je vražda nebo znásilnění. Spíš si odpykávají méně závažné tresty, navíc nesmějí mít do dokončení výkonu trestu víc než tři roky,“ vysvětluje Stomatová.

Od 18. května platí na Ukrajině nový zákon o mobilizaci. „Očekává se, že se řady vojáků doplní už někdy koncem července nebo srpna. Pokud jde ale o to, jestli to bude ve válce proti agresorovi stačit, nebo ne, to ukáže až čas. Hodně totiž záleží na taktice, kterou Rusko zvolí,“ uzavírá reportérka.

Co si o mobilizaci a válce myslí ukrajinistka Lenka Víchová a odborník na postsovětský prostor Ondřej Soukup, to už si poslechněte v audiozáznamu pořadu Zaostřeno Libora Dvořáka.

Darja Stomatová s Martinem Boubínem při natáčení s ukrajinskými tankisty | Foto: Darja Stomatová/Martin Boubín | Zdroj: Česká televize