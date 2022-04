Ukrajina identifikuje padlé pomocí umělé inteligence. Zprávy o mtrvých Rusech posílá jejich rodinám

Ukrajinská vláda identifikuje těla mrtvých vojáků pomocí umělé inteligence. Aplikaci na rozpoznávání obličejů mají Ukrajinci bezplatně k dispozici od americké společnosti Clearview AI. Ta je často označovaná za kontroverzní mimo jiné proto, že fotografie ze sociálních sítí využívá bez svolení uživatelů. Kyjev 4:48 27. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohřební služba prohledává a identifikuje mrtvé ve městě Buča | Foto: Oleg Pereverzev | Zdroj: Reuters

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O tom, jak identifikovat oběti ruské armády na Ukrajině, o letu Crew Dragon a o ultrarychlých paměťových zařízeních, které svým objevem posunuli čeští vědci. Poslechněte si celou Vědu Plus

Clearview AI funguje podobně jako Google pro vyhledávání tváří, popsal pro CNN Hoan Ton-That, zakladatel a výkonný ředitel této technologické společnosti.

Firma se brání tím, že všechny fotografie, které shromažďuje, jsou na internetu veřejně dostupné, vysvětluje redaktor Deníku n pro vědu a techniku Petr Koubský:

„Udává se, že mají přístup asi k třem miliardám fotek lidí z celého světa. Tak jak se to dá nashromáždit na Facebooku, na Instagramu, na všech ostatních veřejně dostupných sítích a ty potom využívají k tomu, aby zjistili identitu té osoby. To je zásadní rozdíl proti aplikacím, které se používají standardně. Protože ty pracují obvykle s nějakou policejní databází, s databází žadatelů o řidičský průkaz a podobně. Používají je instituce, které tato data mají.“

„Udává se, že mají přístup asi k třem miliardám fotek lidí z celého světa. Jak se to dá nashromáždit na Facebooku, na Instagramu...“ Petr Koubský

V březnu Clearview AI nabídla zdarma svůj software ukrajinské vládě. Ta ho používá k identifikaci ukrajinských a ruských padlých vojáků a třeba i na kontrolních stanovištích. Potvrdil to zakladatel společnosti, na Ukrajině se podle něj technologie používá už déle než měsíc a pět vládních agentur tam provedlo zhruba 10 tisíc vyhledávání.

Společnost Clearview AI denně školí nové pracovníky ukrajinských bezpečnostních složek, kteří pak umělou inteligenci využívají přímo na bojišti. Nezřídka jsou překvapení, co všechno se skrze jednoduchý skin tváře dozvídají.

Psychologická válka

„Pokud jde o to množství údajů, které to aplikace poskytuje, to je dáno právě tím, že je propojena se sociálními sítěmi. V tom je taky ten háček, že neposkytne jenom identitu, jenom jménu toho identifikovaného člověka. Poskytne všechno, co se o něm ví na těch sítích, což v případě některých lidí může být mnoho,“ upozorňuje Koubský.

Hoan Ton-That tvrdí, že je platforma výhradně nástrojem na vymáhání práva a že už si technologii koupilo, nebo ji vyzkoušelo víc než tři tisíce vládních agentur.

„Třeba velice dobře se to osvědčuje americké policii při vyhledávání pachatelů trestné činnosti, takže ti, kdo to začali používat, se technologie většinou nechtějí vzdát,“ říká Koubský.

„Skenování obličejů neslouží na Ukrajině jen k tomu, aby měla tamní armáda přehled o ztrátách Ruské federace. “

Skenování obličejů neslouží na Ukrajině jen k tomu, aby měla tamní armáda přehled o ztrátách Ruské federace. Po identifikaci těl se Ukrajinci snaží kontaktovat rodiny mrtvých vojáků. Jak v deníku The Washington Post upozornila britská odbornice na sledovací systémy Stephanie Hareová, posílání fotografií matkám mrtvých ruských vojáků je klasickým příkladem psychologické války. Hareová taky varuje, že může jít o nebezpečný precedens.

„Bezpochyby je to psychologická válka. Ukrajinci, to je vidět, využívají možnosti technologií sociálních sítí velice inovativně, nápaditě, často samozřejmě na hraně nějakého vkusu a etiky. Ale opět musíme vzít v úvahu, že to je země, která byla napadena, která se brání. A pokud je známo, tak ruské ozbrojené síly často těm rodinám svých vojáků nedávají vědět, co se s nimi stalo. A když se vžiji do situace takové rodiny, tak i taková ošklivá zpráva je možná přijatelnější než nevědět vůbec nic,“ vysvětluje Koubský.

Poslechněte si všechny vědecké reportáže. Uslyšíte o letu Crew Dragon a o ultrarychlých paměťových zařízeních, které svým objevem posunuli čeští vědci.