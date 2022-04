Šedivý: Rusové nedělají rozdíl mezi civilním a vojenským cílem. Ukrajinci ano, to je znevýhodňuje

Do Kyjeva a okolí se vrací někteří Ukrajinci, kteří uprchli před útoky ruské armády. Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji ale možná domů nemíří na dlouho. „Panuje tu napjaté očekávání toho, co bude dál, a omezená radost, že se lidé alespoň na nějakou dobu mohli vrátit,“ komentuje pro Český rozhlas Plus přímo z Kyjeva šéfredaktor serveru Voxpot.cz Vojtěch Boháč.

Praha 19:03 11. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít