Válka na Ukrajině se musí řešit diplomaticky, myslí si Vondráček. Putin jednat nechce, namítá Flek

Rusko tento týden zesílilo svoje údery na Ukrajinu, zaútočilo i na hlavní město Kyjev. Ukrajina přitom obdržela signály od amerického prezidenta Donalda Trumpa, že dojde k obnově dodávek americké vojenské pomoci. „Mír na Ukrajině je možný pouze v době, kdy Rusko přistoupí na mírová jednání," říká v pořadu Pro a proti poslanec Josef Flek (STAN). „Nemůžete nechat Ukrajinu napospas Rusku, podpora je nutná," připouští poslanec Radek Vondráček (ANO). Pro a proti Praha/Kyjev 22:05 13. července 2025

Spojené státy se ve čtvrtek poprvé zúčastnily jednání koalice ochotných, tedy zemí, které podporují Kyjev. Premiér Petr Fiala (ODS) po schůzce, na které na dálku reprezentoval Česko, řekl, že cílem je přimět Rusko k jednání o míru. Jak je možné toho dosáhnout, pane Fleku?

Josef Flek (STAN): Pan premiér jasně deklaroval podporu Ukrajiny, za čímž jasně stojíme. Musíme si říct, že mír na Ukrajině je možný pouze v době, kdy Rusko přistoupí na mírová jednání, což se doposud nestalo. Byly tam nějaké náznaky, ale jak vidíme, Putin nedrží slovo.

Už si toho všiml i pan prezident Donald Trump, že s ním se úplně vyjednávat nedá, že důvěra v prezidenta Putina není úplně stoprocentní. A proto jediná věc, jak se mírových jednání dá docílit, je opravdu maximálně podpořit Ukrajinu v tom, aby se udržela, ubránila a aby Rusko vědělo, že to nikam nevede, že to nemá smysl.

Kombinací podpory Ukrajiny a sankcemi vůči Rusku můžeme docílit toho, že Putin začne jednat o míru.

Pane Vondráčku, jaký je váš pohled, jak přimět Rusko k jednání o míru?

Radek Vondráček (ANO): Jsem hlavně rád, že se změnila rétorika od postoje „s agresorem se nevyjednává“ k postoji „musíme nějak donutit k mírovým jednáním Rusko“. To je obrovský posun a je to něco, co říkáme dlouhodobě – že je konflikt třeba ukončit diplomaticky.

Teď se samozřejmě bohužel budeme bavit o tom, jaká která strana má karty, když použiji slovník Donalda Trumpa. Toto léto ukazuje, že pokračování na bojišti dává větší smysl spíš Rusku, kdežto Ukrajina teď více navrhuje příměří. Samozřejmě se musí situace změnit tak, aby pro obě strany bylo důležité, že se okamžitě uzavře příměří.

„Prostá logika”

Jak dosáhnout toho, aby Rusko začalo chtít jednat o míru?

Vondráček (ANO): Myslím si pořád, že hlavní slovo mají Spojené státy. Teď se dvakrát na okraji summitu ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) potkal (ministr zahraničí USA) Marco Rubio s ruskýn ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem.

Bude informovat prezidenta Trumpa o novém návrhu, nové koncepci, novém přístupu Ruska. A asi se víc dozvíme třeba v pondělí, předpokládám.

Takže jasný názor na to, jakým způsobem dosáhnout toho, aby Rusko bylo přinuceno k jednání o míru, v tuto chvíli nemáte?

Vondráček (ANO): To není o názoru, to je o prosté logice. Samozřejmě nemůžete nechat Ukrajinu napospas Rusku. Podpora je nutná. Jsme situaci, v jaké jsme, ale zároveň víme, že se to musí řešit diplomaticky.

Pane poslanče Fleku, evidentně se oba shodnete na tom, že další podpora Ukrajiny je potřebná nebo nutná. Mohl byste rozvést, jak si představujete strategii, která by vedla k tomu, že Rusko bude ochotné jednat o míru a uzavřít příměří?

Flek (STAN): On to pan kolega Vondráček řekl sice hezky, líbivě, ale na druhou stranu Putin a Rusko zatím nechce jednat o míru diplomatickou cestou. V tuto chvíli na jednání Rusko prostě nechce přistoupit.

My se musíme bavit o tom, jak maximálně podpořit Ukrajinu. To se nebavíme jenom o zbrojní podpoře, ale bavíme se také o infrastrukturní. Jde i o podporu obnovy pitné vody, obnovu energetiky, aby Ukrajina byla schopna tu linii udržet, aby byla schopna ukázat Rusku, že má schopnosti se bránit, a pak teprve tlačit Putina k jednacímu stolu.

Můžeme se podívat zpětně do druhé světové války. Adolf Hitler taky nechtěl jednat o míru, když vyhrával, a k ničemu to nebylo. Byli tady tací, že „diplomatickou cestou“...

To jsou v tuto chvíli jenom, řekněme, planá slova, která zkoušel i prezident Donald Trump, když říkal, že do 24 hodin ukončí válku. Ale vidí, že to nejde. Proto obnovil podporu Ukrajiny ve zbrojení, protože ví, že jediným způsobem, jak dostat Putina k jednacímu stolu, jsou sankce. Až 500procentní cla na dovoz ruských zdrojů…

Které nicméně Spojené státy zatím neschválily.

Flek (STAN): Zatím neschválily, ale jsou to návrhy, které jsou opravdu tvrdé. Trump, že jinou cestou to prostě nepůjde. Musíme si uvědomit, že linie dotyku je na Ukrajině, že se to týká přímo i nás.

Pokud Ukrajina padne, tak jsme ve velkých problémech. Musíme donutit Putina jednat. To opravdu v tuto chvíli diplomatickou cestou nejde, nefunguje. A Ukrajina jednat o míru chtěla už od počátku, kdy byla napadena, ale Rus to nedovolí.

