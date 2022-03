Kuchaři z Medychef jezdí vařit na ukrajinské hranice. ‚Festivalové místo, na kterém nechceme být,‘ říkají

Hasiči si ráno přišli pro snídani, trojice chlapů už ji vaří. Vajíčka v obřím hrnci jako na guláš míchá Pavel Meduna ve žluté čepici. O výdejní pult se opírá Leoš Dubal v oranžové bundě, který toho namluví nejvíc. „Dvanáct set porcí jídla, trhané vepřové, guláš, polévky, sekaná,“ přibližuje.

„Říkali jsme si, že je to nejlepší festivalové místo, na kterém nechceme být, bohužel. Pár takových akcí už jsme s Medychefem absolvovali, například loňské tornádo na jihu Moravy. Vždy to pro nás bylo samozřejmé, tak jsme do toho skočili i letos. Chceme pomoct i tomu servisu, který zde musí trávit čas,“ popisuje.

Tři chlapi zde přespávají ve vlastním obytném voze zaparkovaném opodál. Snídaně, obědy a večeře jsou tu po dvou dnech už poměrně vyhlášené. „Výborné, perfektní jsou. Mají to tam i hezky zařízené,“ přikyvuje paní s plnou pusou u červeného stanu o pár kroků vedle.

Pro pečivo si lidé chodí ke stánku organizace Kuchaři bez hranic, kteří tu ve svém volnu také vaří teplé jídlo. Další chleba se snaží udat dva manželé Gabriela Kleinová a Libor Münich, kteří přijeli z Loštic u Olomouce a vařili lidem polévku na ukrajinské straně hranice.

„Vzala jsou ceduli, šla jsem obejít tu obrovskou frontu, do tři čtvrtě hodiny jsme to měli všechno vydané, umyli jsme nádobí a znova jsme jeli polévku. Nevím, kolik lidí jsme zahřáli polévkou, ale myslím tak 300 až 400 lidí. Dělali jsme čočkovou i vývar, večer jsem dělala už rajčatovou s těstovinami. Původem jsem ale vizážistka,“ přibližuje.

Až paní Gabriela s manželem a kuchaři z Medychef vydají poslední porci, všichni vyjedou zpátky do Česka. Plánují ale, že se na hranici se svými pojízdnými kuchyněmi zase vrátí.