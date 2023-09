Ukrajinci postupují úspěšně, prolomení Surovikinovy linie je psychologický zlom, hodnotí analytik

USA v posledních třech dnech pozorují znatelný postup ukrajinské armády na jihu země, uvedl Bílý dům. Ukrajinské armádě se podařilo na jižní frontě prorazit první ruskou obrannou linii, takzvanou Surovikinovu, uvedl ve své analýze server BBC News. „Jde o naprosto jiné podmínky, než za jakých probíhaly konflikty, kterých se účastnil Západ v posledních 30 letech,“ řekl Radiožurnálu bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Rozhovor Praha 16:01 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják během výcviku | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Jaký význam má prolomení Surovikinovy linie?

V tuto chvíli jde spíš o psychologický zlom, protože Ukrajinci byli často neoprávněně terčem kritiky, jak já říkám z pohodlí gauče, o rychlosti jejich protiofenzivy. Před jejím začátkem, zhruba půl roku zpátky, jsem říkal, že jakýkoliv postup Ukrajinců bude úspěch.

Ukrajinci útočí za naprosto jiných podmínek, než za jakých probíhaly jakékoli konflikty, kterých se účastnil Západ v posledních 30 letech. Zásadní je, že jejich operace probíhá bez toho, aniž by byla vybojovaná vzdušná nadvláda nad bojištěm. Útočí do předem připravené hloubkové obrany. Rusové se měli čas opevnit na všech směrech, kde se dal očekávat ukrajinský postup.

V tuhle chvíli bych řekl, že prolomení Surovikinovy linie je velký psychologický úspěch a uvidíme, nakolik budou mít Ukrajinci ještě k dispozici čerstvé síly, které úspěchu dokážou využít. To v případě, že se podaří skutečný průlom, tedy otevřít frontu tak, aby Rusové nemohli přisunout včas další zálohy a přehradit případný ukrajinský postup.

Český velvyslanec při NATO Jakub Landovský nevidí nic pozitivního na současné ruské situaci po invazi na Ukrajinu a Rusko ve válce podle něj prohrává. Souhlasíte s takovým hodnocením?

Zcela určitě. Rusko nenaplnilo své strategické cíle, protože jednoznačně deklarovaným cílem ruské operace – my to nazýváme pravým jménem, válka – byla okupace celé Ukrajiny, vyhnání současné politické reprezentace a dosazení loutkového politika.

Ruská válka se vůbec nedaří a Rusům se nedaří ani udržet ta území, která získali od začátku agrese v roce 2022, a možná přijdou i o území, které okupují od roku 2014. Situace Ruska tedy skutečně není dobrá a pokud bychom my na Západě dokázali přijmout nějaké reálné sankce a vymáhat jejich dodržování, byla by situace Ukrajinců ještě příznivější.

Rusko podle tamního ministerstva obrany sestřelilo tři ukrajinské námořní drony, které cílily na Krymský most. První útok přišel v pátek večer, další dva v sobotu ráno moskevského času. Jak intenzivní je snaha poškodit Krymský most?

Můžeme vycházet pouze z údajů obou stran a vždy je musíme nějakým způsobem číst a filtrovat, protože propaganda funguje samozřejmě jak na ruské, tak ukrajinské straně. Krymský most je nicméně legitimní a naprosto samozřejmý cíl pro jakýkoli ukrajinský úder, protože to je klíčová spojnice pro zásobování ruských okupačních vojsk na Krymu i celém jižním úseku fronty.

Jestli v tuto chvíli Ukrajinci mají dostatek munice nebo střel, které mají dostatečně silnou nálož, aby ho dokázaly poškodit dlouhodobě tak, jak už se jim to v minulosti podařilo, to můžeme těžko odhadovat.

Věřím tomu, že i z psychologických důvodů Ukrajinci na most útočit budou a Rusové se budou snažit ho chránit. Nicméně bych k informacím z ruské strany přistupoval s opatrností. Nevím, jestli je musíme přebírat v našich médiích poměrně nekriticky a brát je jako hotovou věc, a nakolik bychom je měli víc ověřovat.