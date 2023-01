Zamrzlá fronta na Ukrajině a horká jednání na Západě. Kyjev čeká na jaro a moderní tanky

Ukrajinská fronta zamrzla. Nové zprávy přicházejí hlavně z Bachmutu na východě země, kde ukrajinští obránci bojují o každou ulici. Sílu zvrátit situaci ve prospěch napadené Ukrajiny, aby se nejen ubránila, ale mohla začít dobývat zpět své území, mají aktuálně moderní tanky. Británie jich posílá 14, Německo zatím vývoz blokuje. Ukrajina jich ale žádá stovky. Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na otázky ohledně dění na Ukrajině. Otázky a odpovědi Praha 5:00 24. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelka Bachmutu se přišla ohřát do ukrajinského státního centra pomoci | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Co se děje v Bachmutu?

Na Bachmut se Rusko zaměřuje už od léta. Přestože nejde o strategicky významné místo, má pro Kreml velký symbolický význam. „Je to de facto brána do separatistických republik, Rusko to vnímá jako boj o svoje území,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany, proč se Rusko snaží za každou cenu před válkou 70tisícové město dobýt.

Získání kontroly nad Bachmutem by se podle něj Kremlu hodilo, aby mohl prezentovat Rusům nějaký hmatatelný úspěch.

Jaká je v Bachmutu přesná situace a jak vysoké jsou ztráty, nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Nicméně ve městě probíhají intenzivní boje ulice po ulici.

„Intenzita je vysoká a tomu odpovídají i ztráty, jejichž zveřejňování je součástí informační války. Cílem je demoralizovat protivníka,“ potvrzuje Petráš.

Město je těžce poničené a stále v něm zůstávají někteří civilisté. Není známo, že by se chystalo otevření humanitárních koridorů, kterými by lidé mohli obléhané město opustit.

Jaký se dá čekat posun?

Petráš rozděluje 850 kilometrů dlouhou frontu na tři úseky: severovýchodní v okolí Charkova, centrální, kde leží Bachmut, a jižní v okolí Chersonu. Pozornost západní společnosti a médií se nyní zaměřuje na zuřící boje v Bachmutu a okolí. Podle vojenského experta ale může jít ze strany Ruska o „boj na zdrženou“, který má odvést pozornost od jižní části.

„Podle všech indicií se bude ruská armáda snažit v zimě nebo na jaře překročit Dněpr, jeho deltu, a především se bude snažit odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři. Pokud se to Rusku podaří, bude pro Ukrajinu velký problém znovu získat území, které Rusko okupuje,“ říká Petráš.

„Dá se očekávat, že po zimě nastane na Ukrajině nová vlna agrese a nová eskalace. A právě na tu by měli být Ukrajinci co nejdříve připraveni,“ potvrzuje pro server iROZHLAS.cz odborník na východní Evropu Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky.

A je to i důvod, proč se Ukrajina nyní snaží přimět Západ, aby do země poslal více těžké techniky, především má zájem o moderní tanky. „Ukrajinci to (možnost získat západní těžkou techniku) vnímají jako příležitost,“ tvrdil novinář New York Times Eric Schmitt v podcastu, který deník vydává.

Proč jsou důležité tanky?

Moderní tanky by mohly změnit situaci na „zamrzlé“ frontě. Tanky jsou obrněné, mají velkou palebnou sílu a projedou obtížným terénem.

„V tuto chvíli jsou tanky nezbytné k tomu, aby Ukrajina získala operační iniciativu. Tanky mají schopnost manévru, pohybu, dokážou proniknout přes protivníkovu obranu, dostat se do hloubky jeho operační sestavy a ničit živou sílu, ničit techniku, získat území a toto území držet pod kontrolou. Oproti tomu dělostřelectvo je statické a střílí na určitou vzdálenost. Může nepřítele zničit, ale jak se říká, kam nevstoupí noha pěšáka, tak to není dobyté území. V tomto případě hrají tanky nepostradatelnou roli,“ vysvětluje Petráš.

Staré tanky sovětského typu Ukrajině již dříve poslalo třeba Česko, v posledních dnech také Maroko. Napadená země ale žádá o moderní stroje.

Jako první oznámila „zásilku“ moderních tanků Challenger 2 – konkrétně 14 kusů – Velká Británie. Challengery 2 jsou hlavními bojovými tanky britské armády.

Moderní tanky by rádo poslalo také Finsko, Dánsko nebo Polsko. Tentokrát jde ale o tanky Leopard 2 německé výroby a k jejich odeslání na Ukrajinu je potřebný souhlas německé vlády. A to je kámen úrazu: Německo totiž s reexportem svých leopardů zatím nesouhlasilo.

„Jsme svědky takového, řekněme, přetlačování o jeden z komponentů západní vojenské podpory. Ale nestojí to ve vakuu. Tady se jedná o skutečně sofistikovanou západní vojenskou techniku, ne o staré vyřazené sovětské modely, ale o novou, generačně jinde a jinak nastavenou techniku a technologii, která skutečně může sehrát zajímavou roli,“ myslí si Havlíček.

Dodávky moderních tanků ale nejde oddělit od dodávek munice do nich, servisu a výcviku personálu. To jsou další problémy, které při dodávkách techniky sovětského typu odpadají.

Velká očekávání panovala kolem setkání 50 zemí v takzvané kontaktní skupině, tedy zemí, které dodávají zbraně Kyjevu, na americké základně v německém Ramsteinu. Německo se ale přesvědčit nepodařilo.

Přesto západní země ohledně techniky na pomoc Ukrajině „přitvrzují“: USA nově přislíbily 59 bojových vozidel pěchoty Bradley a 90 obrněných transportérů Stryker, „stovky“ obrněných vozidel posílá Velká Británie, 40 obrněnců Marder přidává Německo. Jenže obrněná vozidla oproti tankům, obecně a laicky řečeno, méně vydrží a méně dostřelí.

Kolik tanků je potřeba?

Stovky. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by k porážce Ruska „stačilo“ 300 moderních tanků Leopard 2.

„Potřebujeme tanky, ne deset nebo dvacet, ale několik stovek,“ napsal vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na sociální síť Telegram.

V Evropě by mělo být podle odhadů k dispozici dva tisíce těchto tanků. Jenže to podle Petráše neznamená, že to jsou tanky, které čekají někde ve skladu a bylo by možné je okamžitě předat Ukrajině.

Tanky jsou drahé na výrobu i provoz, nevyrábí se „na sklad“, ale na zakázku, která se navíc plánuje na několik let dopředu.

„Pokud by se nějaká země rozhodla, že tuto techniku Ukrajině poskytne, prakticky vždy to bude mít nějaký dopad na zajištění obranyschopnosti té země, protože poskytuje něco, co jí eventuálně bude chybět v případě konfliktu nebo krize,“ hodnotí Petráš.

Jak zareaguje Rusko?

Podle Schmitta z New York Times Američané zatím Ukrajině dodávali „tak akorát zbraní, aby neprohráli, ale málo na to, aby vyhráli“. Stála za tím podle něj obava, aby Ukrajinci nepoužili Západem dodané zbraně k útoku přímo na ruské území. To se podle něj ale právě mění.

„Myslím si, že reakce Ruska nebude vůbec žádná. Bude samozřejmě rétorická, ale prostředků, kterých by mohli využít, jako jsou útoky na civilní cíle, už využívají každým dnem. Nemám pocit, že by v tuto chvíli mohli něco zásadním způsobem dělat jinak, třeba situaci dále eskalovat,“ myslí si Havlíček a dodává, že Rusové v západní společnosti cíleně budují strach, který má paralyzovat podporu napadené zemi.