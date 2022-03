ONLINE: Do Polska přišlo z Ukrajiny téměř 1,5 milionu uprchlíků. Jen za středu jich bylo 118 tisíc

Polské hranice od začátku ruské invaze na Ukrajinu překročilo 1,43 milionu uprchlíků, ve středu dorazilo zhruba 118 tisíc lidí. Na twitteru o tom ve čtvrtek informovala polská pohraniční stráž. Největší nápor zažily polské hraniční přechody v neděli, kdy přes ně za jediný den přešlo směrem z Ukrajiny 142 tisíc osob. Sledujeme online Varšava/Kyjev 9:46 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci prchají přes hraniční přechod u polské Medyky. Někteří nechávají auta na ukrajinském území a dál pokračují pěšky s dětmi v náručí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od půlnoci v noci na čtvrtek do 7.00 odbavili na polských hranicích 22 tisíc lidí z Ukrajiny.

Cesta do hlubin Putinovy duše. ‚Je to neřízená střela,‘ říká komentátor Dvořák Číst článek

Někteří ukrajinští uprchlíci zůstávají v Polsku, část ale pokračuje do dalších zemí. Do Česka podle údajů mobilních operátorů přišlo téměř 200 tisíc lidí. Na jednání sněmovního bezpečnostního výboru to ve čtvrtek řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Cizinecké policii se dosud ohlásilo téměř 70 tisíc lidí, ve středu jich bylo skoro 7000, zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru. Čtyři pětiny dospělých, kteří přišli z Ukrajiny do Česka, jsou ženy, zhruba 55 procent ze všech příchozích jsou děti, řekl poslancům Rakušan.

Česká republika je podle dřívějšího Rakušanova vyjádření schopna poskytnout základní komfort a najít ubytování pro zhruba 250 tisíc lidí z Ukrajiny.

K úterní půlnoci opustilo Ukrajinu 2,157 milionu osob, sdělil poslancům první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Zhruba 1,3 milionu lidí šlo do Polska, 140 tisíc na Slovensko, 210 tisíc do Maďarska a 510 tisíc do Rumunska. Vyplývá to podle Vondráška z údajů unijní agentury Frontex.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky způsobila válka na Ukrajině nejhorší uprchlickou krizi v Evropě od konce druhé světové války.

Při migrační krizi v roce 2015, kdy do Evropy ve velkém mířili uprchlíci z válkou zmítané Sýrie, dorazilo za celý rok asi 1,3 milionu migrantů.