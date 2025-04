Odvody v Rusku? ‚Komisaři lovili mladé muže a cpali jim povolávací rozkazy,‘ popisuje Procházková

Ruský vůdce Vladimir Putin povolává do armády nejvíc branců za posledních čtrnáct let. Od začátku ruské agrese ujišťoval, že na frontu nasadí jen profesionální vojáky, brance ne. Během jarních odvodů, tedy od úterý do 15. července, má být k povinné vojenské službě povoláno 160 tisíc mužů ve věku od 18 do 30 let. „Je těžké se odvodům vyhnout. Lidi jsou odlovováni," popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál Petra Procházková z Deníku N.

