Reportáž z válečné linie: u Pavlohradu je vidět hustý sloup černého kouře, městem zní sirény

Ženy říkají, že ve městě teď všechno funguje – elektřina, celkem i zásobování a snad také internet.

Cestou není vidět tolik vojenských kolon jako při té poslední cestě, ale v protisměru míjíme rychle jedoucí vojenské i civilní sanitky, auta Mezinárodního červeného kříže a kolem osetá pole. Je to hlavně pšenice. Problém nebude ji sklidit, zemědělské techniky je tu dostatek. Potíž je, jak ji vyvézt a prodat z Ukrajiny, protože černomořské přístavy jsou zablokované.

Provoz není moc hustý a kontrolní stanoviště jsou volně průjezdná. Někde ale musíte trochu přibrzdit, protože betonové bloky vytvářejí šikany.

Pole osetá pšenicí nebude později problém sklidit, ale obilí pak vyvézt a prodat z Ukrajiny

Kolem Pavlohradu je vidět hustý sloup černého kouře. Mohou to být letní požáry, které jsou v oblasti poměrně časté, nebo něco jiného. Městem se rozezněly sirény, lidé se mají uchýlit do bezpečí. Vypnout vodu, plyn, elektřinu. Lidé už to berou stoicky, nepřidávají ani do kroku.

Rádio poskytuje často velmi užitečné informace, například co dělat, když začne vzdušný poplach a vy nemáte poblíž úkryt. Doporučuje se zůstat v bytě, v místnosti bez oken.

A pokud možno dodržovat pravidlo dvou zdí. První zeď v případě výbuchu zadrží vlnu, druhá vás ochrání před úlomky a padajícím sklem.

Pravidelně se také objevují rady, co dělat, když se dostanete na okupované území do rukou ruských vojáků nebo separatistů – neprovokovat, uposlechnout pokynů, neklást odpor. V rádiu upozorňují, že nejdůležitější je váš život.