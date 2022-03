Ukrajinsko-polské hranice překročilo už 1,6 milionu uprchlíků. Nápor v posledních dnech mírně klesá

Hranice z Ukrajiny do Polska překročilo do pátka už skoro 1,6 milion lidí prchajících před válkou. Informovala o tom polská pohraniční stráž. Počty uprchlíků v posledních dnech mírně klesají. Opačným směrem proudí humanitární a vojenská pomoc z celého světa - a to mimo jiné přes letiště v polském Řešově.

Od zpravodaje z místa Řešov (Polsko) 15:32 12. března 2022