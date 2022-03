Fiala: Česko musí zřejmě otevřít další centra pro uprchlíky z Ukrajiny, bude potřebovat finanční pomoc

Česko bude potřebovat finanční pomoc na přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Na summitu unijních lídrů ve Versailles u Paříže to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Bude také podle něj muset zřejmě otevřít další ubytovací centra. Evropská komise už začala uvolňovat prostředky na pomoc zemím, do kterých Ukrajinci nejčastěji přicházejí. Versailles/Praha 14:14 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala přijíždí na summit do Versailles | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: Reuters

Premiér Petr Fiala zdůraznil, že je potřeba doladit detaily pomoci, kterou unie poskytne státům, kam uprchlíci míří. Podle něj Česko bude muset zřejmě otevřít další ubytovací centra pro uprchlíky z Ukrajiny. „Musejí být důstojné, musejí být takové, aby zvládly jarní měsíce. Ale i něco takového budeme muset pravděpodobně udělat,“ řekl premiér.

Například Praha už začala hledat další soukromé ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Nabízí hotelům vládou stanovených 180 korun za noc za dospělého a 100 korun za dítě.

„V Praze a ve Středočeském kraji hledáme nyní ubytovací kapacity, pokud někdo může nabídnout ubytovací kapacitu za cenu stanovenou úhradou od vlády, tak jej prosím, aby tak učinil pomocí webového formuláře,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Dodal, že Praha nyní musí ubytovat 300 až 500 lidí denně.

V pátek večer se také ubytují první lidé v jedné z tělocvičen, které připravují po výzvě magistrátu městské části. Praha oslovila nejprve 22 městských částí, aby každá připravila nocleh pro 100 lidí.

Připravovaná nouzová řešení s tělocvičnami jsou zamýšlena jako dočasná, než se podaří zařídit vhodnější podmínky. Teď ale už nemáme z čeho brát. Nabídky z databáze humanitární pomoci jsou přebrané a dosud uvolněné státní ubytovací kapacity jsou plné. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 10, 2022

Jihomoravský kraj zároveň končí s ubytováním uprchlíků v hotelích. Začne je přesouvat do tělocvičen a na provizorní lůžka v asistenčním centru v Brně. Kraj nemá peníze na to, aby za uprchlíky platil pobyt v hotelích.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že úřady vybírají lokality, kam by mohly umístit uprchlíky poté, co se vyčerpají kapacity nabízené státem, samosprávami a soukromníky. Nechtějí budovat stanová městečka, ale uvažují o montovaných buňkách.

Hasiči přepažují prostory na ochozech nad halou v Brně na výstavišti, kde je asis. centrum pro uprchlíky z UKR. Vybaví je lehátky, spacáky, matracemi. Nově tam běžence ubytují. Pobyty v penzionech a hotelích, kam mířili doteď, kraj ze 180 Kč od státu os./den nezaplatí.@iROZHLAScz pic.twitter.com/WcDMXKPzbO — Alena Hesová (@___Alis___) March 11, 2022

Ukrajina do EU?

Česko, Slovensko nebo třeba Polsko na summitu ve Versailles podpořily kandidátský status Ukrajinu pro vstup do Evropské unie.

„Jak víme, tak cesta nějaké země do Evropské unie trvá někdy roky, někdy i desítku let, ale tady chceme dát jasně najevo: My o vás stojíme,“ řekl český premiér v souvislosti s debatami o možném vstupu Ukrajiny do unie. Podle Fialy nikdo z lídrů sedmadvacítky nechce Ukrajině „zavřít dveře“.

Jiné země ale poukazovaly na komplikace s tím spojené. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona není možné zahájit přístupové rozhovory se zemí, která je ve válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na konci února podepsal žádost o přijetí své země do EU, a to jen několik dní poté, co Ukrajinu vojensky napadlo Rusko.