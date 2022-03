USA chtějí odradit Čínu od možné pomoci Rusku. Peking zůstává nečitelný, žádné záruky nedal

Spojené státy se tento týden snažily odradit Čínu od možné pomoci Rusku, které vede válečnou agresi na Ukrajině. Po pondělním setkání amerických a čínských představitelů v Římě si v pátek volali prezidenti obou zemí. Joe Biden a Si Ťin-pching spolu vedli videohovor skoro dvě hodiny. Týkal se i Tchaj-wanu, ale hlavní pozornost se upínala na ruskou válku na Ukrajině. Peking nedal žádné záruky, že se podpoře Ruska vyhne. Od stálého zpravodaje Washington/Peking 12:02 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden a Si Ťin-pching (koláž) | Zdroj: Reuters

Než Bílý dům vydal svou interpretaci jednání prezidentů Joea Bidena a Si Ťin-pching, trvalo to tentokrát nezvykle dlouho. A detailů, které Bidenova administrativa různými kanály pustila na veřejnost, bylo méně než obvykle.

Týká se to jak informací od vysoce postaveného člena administrativy, který novináře ve Washingtonu informoval o pozadí telefonátu Biden-Si, tak brífinku mluvčí Bílého domu.



„Ruské nevyprovokované agrese vůči Ukrajině se týkala většina toho hovoru. Prezident Biden většinu těch dvou hodin strávil tím, že nastiňoval to, jak tuto krizi vidí Spojené státy a naši partneři a spojenci. Včetně toho, jak jsme se snažili této invazi předejít a také jak na ni teď odpovídáme. Tedy vysvětloval, co děláme a proč. A také popsal následky, jaké to pro Čínu bude mít, pokud Rusko materiálně podpoří,“ přiblížila jednání amerického a čínského prezidenta Jen Psakiová.

Biden se tedy Čínu od případné pomoci Rusku snažil odradit nepřímo – popisem toho, co negativního by to pro Peking znamenalo, pokud jde o reakci Spojených států a dalších velkých ekonomik, především těch sdružených ve skupině G7. Žádné konkrétní požadavky ale vůči Si Ťin-pchingovi nevznesl.



„Protože Čína se musí sama rozhodnout, jaký postoj zaujme a jak se na její jednání budou jednou dívat dějepisné knihy. A to je rozhodnutí, které musí udělat prezident Si a Čína,“ dodala Psakiová.

Nečitelný Peking

Neexistuje žádný náznak toho, že by Čína dala jakékoli záruky, že se materiální podpoře Ruska vyhne. Peking zůstává hodně nečitelný. Poté, co se začátkem února před olympijskými hrami sešli v Pekingu Si Tin-pching s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, deklarovaly obě země neomezené přátelství s tím, že při kooperaci těchto zemí nic není zakázané.

Později při hlasováních na půdě OSN o odsouzení ruské války na Ukrajině se Čína opakovaně zdržela hlasování. Teď po rozhovoru čínského prezidenta s tím americkým o válce na Ukrajině Peking vydal prohlášení, že konflikt a konfrontace nejsou v ničím zájmu, ale neobviňoval z této agrese Rusko. Naopak podle čínských státních médií prezident Si kritizoval sankce vůči Rusku a dodávky amerických zbraní na Ukrajinu. A také nepoužíval slova jako válka nebo invaze.

Jak se v následujících dnech a týdnech Čína zachová, to bezprostředně po telefonátu Biden-Si není o nic jasnější.

Každopádně ve Washingtonu trvají obavy, že Čína je pro ukončení ukrajinského utrpění důležitý hráč, který se ale stále může rozhodnout aktivně podpořit ruskou agresi.

„Zejména Čína má podle nás zodpovědnost, aby využila svého vlivu na prezidenta Putina a aby bránila mezinárodní pravidla a principy, které tvrdí, že podporuje. Místo toho to ale vypadá, že Čína jde opačným směrem. Tím, že odmítá odsoudit tuto agresi a staví se do role nezávislého arbitra. A my jsme znepokojení, že zvažují přímou pomoc Rusku vojenským vybavením k využití na Ukrajině,“ řekl americký ministr zahraničí Anthony Blinken ještě před telefonátem Bidena s Si Ťin-pchingem.

Biden i Bílý dům opakovaně mluví o důsledcích pro Čínu, pokud se rozhodne podpořit Rusko v jeho vojenské agresi.

Jak přesně by tyto důsledky mohly vypadat, o tom Spojené státy se spojenci stále jednají. Joe Biden k tomu chce využít cestu do Evropy, kam se vydá příští týden ve středu.

Vládní zdroje agentury Reuters uvádějí, že by šlo o obchodní omezení, dopady na vývoj nových technologií a další ekonomické sankce či jiné formy mezinárodní izolace Číny. Bílý dům věří, že by se k těmto případným opatřením vůči Číně připojily země, které tvoří značnou část světové ekonomiky.