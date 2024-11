Biden, nebo Trump, je to jedno. Tohle je naše země, naše válka, shodují se ukrajinští vojáci na frontě

Volbu amerického prezidenta sledovali bedlivě i ukrajinští vojáci na frontě. Také je zajímá, jak Donald Trump plánuje ukončit ruskou válku na Ukrajině. Trumpovo vítězství vojáky ale nijak zásadně nezneklidňuje. Jejich úkolem je zastavit ruskou armádu, to se týká i bojovníků ze 102. brigády, kteří brání svůj úsek na záporožské frontě. Od zpravodaje z místa Záporoží 12:27 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Santa (vlevo) a Zippo na základně | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Skupina mužů se vrátila z rotace na základnu, což je zemědělská usedlost uprostřed polí. Přežili, mají dobrou náladu, sedí u stolu a popíjejí horký čaj.

Černovlasý vousatý čtyřicátník s brýlemi zvaný Santa z Trumpovy výhry rozčarovaný není. „Jestli Trump nebo někdo jiný, to je jedno. Tohle je naše země, tohle je naše válka. Musíme bojovat, musíme vyhrát. Jestli nám Američané pomůžou, bude to dobré, jestli nám nepomůžou, bude to těžší, ale nebude to poprvé. Trump bojovat nepřijde, své vojáky nepošle. Musíme si pomoct sami,“ nastiňuje pro Radiožurnál svůj pohled.

Santa na jaře utrpěl zranění, trefilo ho několik střepin do nohy. Měsíc strávil v nemocnici a po vyléčení se vrátil do brigády, kde bojuje i jeho bratr Zippo.

„Myslím, že největší vliv na válku má korupce na Ukrajině,“ rozesměje se nakrátko střižený muž, který má stále přivřené pravé oko a špatně na něj vidí. „To je z dětství, brácha mě trefil šípem. Kdybych nechtěl, tak mě kvůli tomu neodvedou. Ale máme doma rodiny, a tak je lepší, abychom seděli ve sklepích a zákopech my, ne naše ženy a děti.“

Oba pocházejí ze západní Ukrajiny a do armády vstoupili dobrovolně okamžitě po ruské invazi v roce 2022. „Já jsem sloužil od roku 2015, pak jsem šel do civilu, a znovu jsem se po invazi vrátil,“ dodává Santa.

‚Bráníme Evropu‘

Santa má na starost logistiku, řeší dodávky munice a výstroje. Případné zastavení nebo omezení zbrojní pomoci ze strany Spojených států ho samozřejmě zajímá, nicméně i na to má odpověď, která zní možná pateticky, ale myslí to smrtelně vážně.

„Když nepomůže Amerika, možná pomůže Evropa, Poláci, Němci, nevíme. My Evropu bráníme, tvoříme historii,“ zdůrazňuje.

Jeho bratr Zippo pokyvuje hlavou a oba během rozhovoru vtipkují. „Bojujeme tady už skoro tři roky, a kdybychom měli každý den brečet, tak se zblázníme. Jednou umřeme všichni, tak jestli to má být o den dřív nebo později,“ krčí rameny.

Do domku střídavě přicházejí a odcházejí vojáci, pak se ozve pokyn z vysílačky, chlapi se seberou a někam odjíždějí.

O pár kilometrů dál u rozstřílené školy vyčnívá ze skupinky jiných vojáků dvoumetrový chlapík v plné polní. Je také ze západní Ukrajiny a ochotně odpovídá.

„Bojujeme s nepřítelem. Ať je prezidentem Biden, nebo Trump, to je jedno. Můj osobní názor je, že ani Trump neví, co udělá, takže jsou před námi dva měsíce velikého očekávání, jaké budou změny. Uvidíme. Naše úkoly se ale nemění. Víme, proč jsme tady a za co bojujeme,“ dodává klidným hlasem voják, pokládá samopal do civilního auta a vrací se zpátky na pozice.