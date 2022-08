Ukrajina lidi před možností invaze nevarovala záměrně. Vedení země chtělo zabránit panice

Pokud by Kyjev předem varoval ukrajinské občany před možností ruské invaze, rozšířila by se na Ukrajině panika a Rusko by zemi ovládlo v řádu dní, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s deníkem The Washington Post. Mezinárodní partneři podle něj sice Ukrajinu s předstihem upozorňovali na potenciální ruský vpád, konkrétní data ale neposkytli. Kyjev 23:20 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Zdroj: Reuters

„Pokud bychom to zveřejnili... dostali by nás za tři dny,“ řekl Zelenskyj. Ukrajinské vedení mělo podle něj pocit, že není dobré vyvolávat paniku, která by vedla k úprku lidí ze země.

„Když začala invaze, byli jsme tak silní, jak jen to šlo. Někteří lidé odjeli, ale většina zůstala, bojovala za svůj domov,“ zdůraznil ukrajinský lídr.

Zelenskyj na otázku, zda osobně věděl o chystané plnohodnotné invazi na Ukrajinu, odpověděl, že nikdo netušil, jak přesně bude válka vypadat. „Jak by tomu někdo mohl uvěřit? Že budou (ruští vojáci) mučit lidi a že to je jejich cíl? Nikdo nevěřil, že to bude takhle, a nikdo to nevěděl,“ sdělil.

Když se podle něj Kyjev dotazoval zahraničních partnerů na detaily jejich varování, například odkud bude invaze vedená a kolik vojáků se jí bude účastnit, nedostalo se mu více informací, než už měl. Zelenskyj také kritizoval, že Ukrajina sice dostala varování, ale ne zbraně, aby se na ruský vpád připravila.