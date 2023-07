Hornická města na Donbasu proměnila ruská invaze v sutiny. Pořád v nich však žijí lidé i zvířata

Bachmut, Avdijivka a Vuhledar – to jsou hornická města v Donbasu, která ruská invaze proměnila v haldy sutin. Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, i v nich pořád žijí lidé. Na Vuhledar tento týden ruská armáda tvrdě zaútočila děly, granátomety a zápalnými bombami. Od stálého zpravodaje Vuhledar 10:38 21. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Vuhledaru potřebují především pitnou vodu a chleba | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Vjíždíme z Pokrovsku, tentokrát ve větší sestavě i s filmovým štábem. „Nálada je dobrá. Doufám, že najdeme kocoura,“ říkají filmaři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž zpravodaje Českého rozhlasu na Ukrajině Martina Dorazína.

Jedeme hledat kocoura. Jedna známá z Facebooku uviděla na mých fotografiích a videích svého kocoura Garika a poprosila mě, abych ho přivezl. Její fenku se nám najít nepodařilo, chceme tak najít alespoň kocoura. Máme s sebou přenosku, misky, žrádlo a podestýlku.

Tentokrát jsme přijeli brzy ráno a obyvatelé po těžké noci plné útoků ještě spí.

Vyšel pan Kolja, který nám říká, ať jdeme rychle dovnitř. Před chvílí tady totiž lítal nepřátelský dron a Rusové by sem mohli něco odpálit, protože to tady zkoumají a prohlížejí.

Jedeme hledat kocoura Garika. Máme s sebou přenosku, misky, žrádlo a podestýlku | Zdroj: Český rozhlas

Předešlý den slyšeli u sousedního domu zvuk nepřátelského dronu, za pár sekund se ozval výbuch a rozbilo to celý vchod. Kolja se dronu obává. Říká, že zrovna vaří oběd a rád by ho i dovařil.

Rok humanitární pomoci

Už je to rok, co jezdíme s dobrovolníky Olegem a Vitalikem do Vuhledaru s humanitární pomocí – vodou, chlebem a potravinovými balíčky.

Chleba je určený přímo „cílovým“ zákazníkům. Vše funguje jako švýcarské hodinky – přesně, rychle, organizovaně. Nejvíce zde chybí krmivo pro kočky a psy.

Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, v hornických městech na Donbasu pořád žijí lidé | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Filmaři David, Ben a Vašek jsou tady vůbec poprvé, a tak jim to tady musím ukázat, včetně podzemí, kde žijí obyvatelé Vuhledaru.

Potřebují tu především pitnou vodu a chleba. Nikdo neví, kolik lidí tady zůstalo. Je těžké je spočítat, protože se ukrývají ve sklepích. Několik set jich tady ale určitě je.

Předešlý den slyšeli u domu ve Vuhledaru zvuk nepřátelského dronu, za pár sekund se ozval výbuch | Zdroj: Český rozhlas

Kocoura Garika, kvůli kterému jsme sem také přijeli, jsme ale nakonec nenašli. Je nemocný a většinu dne tak někde spí ve sklepě, což se nedá prohledat, jelikož jich tu je velmi mnoho.

Necháme tady ale přenosku se žrádlem. Třeba se ho podaří chytit a budeme ho moct převézt do Dněpropetrovsku, kde by si ho převzala dcera paní Jeleny.

Kocoura Garika, kvůli kterému jsme sem také přijeli, jsme ale nakonec nenašli | Zdroj: Český rozhlas