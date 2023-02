Nejhorší je, když někomu nemůžete zachránit život, říká lékař, který ošetřuje ukrajinské vojáky

„Přivážejí sem raněné, my je ošetříme, stabilizujeme, obnovíme jejich životní funkce a pošleme (je) do další etapy evakuace - do nemocnice,“ popisuje Viktor, jenž před válkou pracoval jako gynekolog a který teď v této „stabilizační stanici“ v Doněcké oblasti působí společně se sedmi zdravotníky a šesti sestrami.

Tým se snaží raněné vojáky zachraňovat obklopen regály se zdravotnickým materiálem a přenosnými kamínky, budovu obklopují pytle s pískem. „Je to ta nejhorší věc, jakou si dokážete představit,“ popisuje lékař pocity, kdy nemůže někomu zachránit život.

Lékař ošetřuje zraněného ukrajinského vojáka | Zdroj: Reuters

Počet pacientů, které jim přivážejí, se přitom podle něj v posledních dvou týdnech prudce zvýšil, denně se jich k nim dostává až 25.

Většinou mají zranění od šrapnelů. Stále častěji se však objevují střelná zranění, což je známkou toho, že se boje odehrávají stále více zblízka, píše Reuters.

Evakuace vojáků z frontové linie, kterou provádí jeden z pěti řidičů týmu, podle ní obvykle trvá 20 až 40 minut. Pokud však boje nepoleví, čeká zraněný někdy až dvě hodiny.

Ošetřování zraněných vojáků na frontě u Vuhledaru | Zdroj: Reuters

To se stalo nedávno i vojákům Ruslanovi a Serhijovi, které přivezli k do zařízení k ošetření poté, co na ně střílel ruský tank.

Ani jeden z nich neměl život ohrožující zranění, ačkoliv Ruslan měl rozdrcenou pravou nohu. Viktorův tým, jenž patří k 72. mechanizované brigádě, se domnívá, že odnesl hlavní tíhu zásahu. Serhij totiž vyvázl jen se zlomenou rukou.

Lékaři ukrajinské armády bojují o záchranu života vojáků | Zdroj: Reuters

V chodu pomáhá udržovat tento zdravotnický tým adrenalin, který jeho členům umožňuje zvládat téměř neustálý příval zraněných vojáků, včetně několika Rusů, kteří bývají později vyměněni za ukrajinské zajatce, píše Reuters.

„Tohle je naše práce. Víme, k čemu jsme se upsali,“ pronesl Viktor uprostřed zdravotnického stanoviště, které zdobí kromě ukrajinských vlajek také kresby a děkovné dopisy od dětí z celé Ukrajiny.