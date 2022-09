Čeští specialisté pomáhají s výcvikem ukrajinské armády. Učí je bojovou medicínu

Do lesa přijela už druhá skupina ukrajinských vojáků a nastoupila si do řady. Výcvik zažíná první instruktáží, která je v angličtině. Pokud někdo z vojáků nerozumí, velitel jim to přeloží do ukrajinštiny.

„Obecně je to bojová nebo praktická medicína, bojová střelba a všechny tyto věci okolo. Zatím se všechno, řešilo hodně ad hoc podle toho, jaké byly možnosti jednotky, za kterou jsme jeli, protože válka se vyvíjí rychle a nečitelně. Takže mnoho výcviků bylo organizovaných tak, že mělo přijet 15 lidí, nakonec jich přijelo 150 nebo naopak. Něco plánovat je složité. Je to Ukrajina, a ještě k tomu ve válce,“ komentuje průběh výcviku jeden ze specialistů.

S výcvikem tu Češi začali už v dubnu a vycvičili už přes 2000 lidí. Nejvíce z nich v taktické medicíně. Čeští zdravotníci mají dokonalé vybavení pro výcvikový kurz první pomoci, včetně zvláštních předmětů, které imitují zranění, jako například poraněné oko, otevřenou ránu nebo vyhřezlá střeva.

„Nemá to být hezké. Kdyby to bylo hezké, tak to kluky nepřipraví na to, co je může čekat v reálném boji, kde to opravdu hezké není. Roli hraje obrovský stres, vyvíjí se hrozně moc věcí v krátkém čase. Zorientovat se a rozhodnout se správně je hrozně těžké, takže se jim snažíme navodit co nejrealističtější podmínky.“