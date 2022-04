Francie, Německo i Česko dovážely zbraně do Ruska. Využily mezery v embargu, píše britský list

ONLINE: Američtí ministři obrany a zahraničí přijedou do Kyjeva, oznámil Zelenskyj

Bílý dům to zatím nekomentoval. Šlo by o první oficiální cestu vysokých představitelů USA na Ukrajinu od začátku ruské invaze. Návštěva by se uskutečnila přesně dva měsíce po začátku útoku.