‚Ne všem Rusům chybí soucit s Ukrajinci.‘ Pietní místa obětem z Dnipra už vznikla v 60 městech

Někteří Rusové pokračují v připomínání památky desítek Ukrajinců zabitých v lednu při ruském vzdušném útoku na ukrajinské město Dnipro. Napsal to v pátek zpravodajský web The Moscow Times, podle něhož pieta v Rusku přerostla v novou formu protiválečného protestu. Improvizovaná pietní místa, která tvoří květiny, plyšové hračky či ručně psané vzkazy, se podle portálu objevila v nejméně 60 ruských městech. Moskva 22:01 3. února 2023

Spontánní pomníčky vznikají často u soch ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, básnířky známé pod pseudonymem Lesja Ukrajinka nebo u pomníků obětí sovětských politických represí.

Tento způsob uctívání památky obětí z Dnipra zachycuje i online mapa. Při vzdušném úderu ze 14. ledna, ze kterého ukrajinské úřady viní Rusko, zahynulo v Dnipru nejméně 46 lidí včetně dětí a osm desítek lidí utrpělo zranění. Moskva zodpovědnost popřela.

Záběry zničeného obytného bloku, civilních obětí a zoufalých pokusů o záchranu obětí šokujícím způsobem připomněly devastaci působenou válkou na Ukrajině a u některých Rusů vyvolaly hněv a stud, píše The Moscow Times.

„Je to protiválečné vyjádření, ne jen truchlení za mrtvé lidi v Dnipru. Nemohla jsem mlčet,“ řekla v rozhovoru s webem a opozičním hnutím Vesna žena, která položila květiny k památníku v Novosibirsku.

„Rozhodl jsem se položit květiny k místnímu památníku, abych ukázal, že ne všem Rusům chybí soucit s Ukrajinci,“ prohlásil nejmenovaný muž z Chantymansijského autonomního okruhu. Téměř tři týdny po vzdušném úderu na Dnipro spontánní památníky podle The Moscow Times v Rusku stále přibývají.

Staly se podle něj prvním celonárodním protiválečným protestem od zářijových demonstrací proti „částečné“ mobilizaci v zemi. Někteří lidé přitom uvedli, že uctění obětí z Dnipra jim pomáhá cítit se součástí širšího protiválečného hnutí. „Cítím neuvěřitelnou hanbu za svou zemi a neschopnost jakkoli pomoci, kromě takových malých gest,“ řekla webu žena v Pskově.

Lidé takto vyjadřující soucit s Ukrajinci nebo protiválečný postoj se zatím podle The Moscow Times nesetkali se stejnou mírou policejních zákroků jako Rusové demonstrující proti válce bezprostředně po začátku ruské invaze na Ukrajině či po mobilizaci.

Nicméně i tak bezpečnostní složky zadržely přinejmenším sedm lidí. Na některých místech policie u improvizovaných pomníčků hlídkuje a jinde je úřady odstranily. Není to poprvé, co se v Rusku objevily podobné pomníky, reakce na útok v Dnipru je však mnohem rozsáhlejší a nevykazuje známky konce, píše The Moscow Times.