Válka pokračuje a jasným vítězem setkání je Putin. Ten bez zjevného výsledku dostal pozornost
Páteční jednání na Aljašce mělo být velkým úspěchem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který už několikrát vyjádřil přání získat Nobelovu cenu za mír. K dohodě o klidu zbraní na Ukrajině však nedošlo, Trump neohlásil ani protiopatření, pokud se strany nedoberou požadovaného výsledku. Jako vítěz ze setkání proto vyšel ruský prezident Vladimir Putin.
Když přistál Vladimir Putin na letišti v Anchorage, čekal na něj červený koberec, přeletem ho uvítaly stíhačky a s úsměvem k němu napřáhl ruku přímo Donald Trump.
Následně spolu muži nasedli do oficiálního prezidentského automobilu The Beast. Letiště opustili bez překladatelů a poradců ve voze. V koloně je následovalo vozidlo, které původně mělo odvést na místo setkání Putina, píše americká stanice NBC News.
PŘEPIS: Za něj by válka nezačala, chválil Putin před novináři Trumpa, ten mluvil o ‚velkém pokroku‘
Vřelé setkání nenaznačovalo, že proti Trumpovi stojí muž, který před více než třemi lety nařídil armádě útok na Ukrajinu a na kterého Mezinárodní trestní soud uvalil v roce 2023 mezinárodní zatykač. USA ale není součástí dohod, proto mohl Putin cestovat do země bez obav, že by mu hrozilo zatčení, uvádí stanice CNN.
Nevypadalo to ani, že prezidenty čeká vyjednávání, které podle očekávání americké strany mělo vést k okamžitému klidu zbraní na Ukrajině. Pokud by se tak nestalo, řekl Trump jen pár dní zpátky, ohlásí Spojené státy „závažné dopady“ pro ruskou ekonomiku.
Po téměř tříhodinovém setkání vyšli oba muži na tiskovou konferenci, kde nepřijali žádné otázky, s úsměvy na tváři. Výsledkem setkání není ani klid zbraní ani vyhlášení dalších sankcí, Rusko neslíbilo žádné ústupky.
Jak později v rozhovoru s Fox News Trump naznačil, mluvili o územních ústupcích, ke kterým by měla Ukrajina výměnou za ukončení války svolit. Kyjev tuto možnost dlouhodobě odmítá.
Putin jako jasný vítěz
Odborníci a americká média proto píší o tom, že vítězně ze setkání odchází vůdce Kremlu. Oproti zvyklostem si vzal i jako první slovo a před médii zopakoval narativ, který tlačí ruská propaganda, tedy že válka je jen obranná a že na Ukrajině zůstávají důvody pro činy Ruska. Trump vedle něj jen pokyvoval hlavou.
Následně ho Putin pozval na návštěvu Ruska, kdy byla americká hlava státu naposledy v roce 2013, od začátku invaze se západní lídři navíc cestám do země vyhýbají. „Nevím, asi bych za to schytal kritiku. Ale dokážu si představit, že by se to mohlo stát,“ cituje ho americký deník New York Times.
Trumpův obdiv k Putinovi
Poslední návštěva amerického prezidenta v Rusku se konala v roce 2013, kdy jel na setkání G20 tehdejší prezident Barack Obama. Ve stejném roce navštívil zemi i Donald Trump, který tehdy jako podnikatel vystoupil jako porotce na soutěži krásy. Deník New York Times připomíná příspěvek na sociálních sítích, který Trump v té době uveřejnil.
„Myslíte, že Putin půjde v listopadu na soutěž Miss Universe v Moskvě? Pokud ano, stane se mým novým nejlepším přítelem?“
Vítězem byl Putin podle New York Times však ještě před samým začátkem setkání. Po letech války, kterou ruská armáda na přímý příkaz Vladimira Putina rozpoutala na Ukrajině, nebyla hlava Kreml na Západě vítaná, naopak jeho směrem šla vždy kritika.
Nerad: Trumpův aljašský Mnichov? Ukrajinu neprodá, možná Putina přiměje ke schůzce se Zelenským
Nyní se na globální scénu vrátil a vysloužil si pozvání na americkou půdu, což se stalo poprvé po deseti letech. Přijetí, které dostal, výrazně kontrastovalo s tím, jak probíhalo setkání Trumpa a prezidenta napadené Ukrajiny Volodymyra Zelenského letos v únoru v Bílém domě. Ten na setkání navíc nebyl přizván.
Stejně se vyjádřil i demokratický senátor Chuck Shumer, který upozornil na to, že místo Ukrajinců se prezident postavil po bok autoritáře, který terorizuje Ukrajinu i celý svět.
„Zatímco čekáme na důležité podrobnosti o tom, co bylo projednáno, na první pohled se zdá, že Trump Putinovi poskytl legitimitu, globální pódium, nulovou odpovědnost a výměnou za to nic nedostal. Obávám se, že to nebyla diplomacie, ale jen divadlo,“ napsal na sociální síť X.
Úsměv, který Putin za okýnkem opancéřovaného auta věnoval médiím, napověděl, že si to stejné myslí i Putin.
Jen pár momentů poté, co skončila tisková konference a Putin se vydal na letiště, se nad částí Ukrajiny rozezněly varovné sirény před vzdušnými útoky. Množství útoků vnímá Zelenskyj jako důkaz, že Rusko nebere vyjednávání o míru vážně.
„Válka pokračuje, a to proto, že neexistuje žádný signál, že se Moskva chystá tuto válku ukončit,“ řekl Zelenskyj těsně před setkáním Trumpa a Putina. „V den jednání také zabíjejí. A to mluví za vše,“ cituje ho New York Times.