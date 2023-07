Melitopol jako zásadní krok pro Ukrajinu. Zabrání tak zásobování ruských vojsk na Krymu, říká Šedivý

Ukrajina v posledních dnech zintenzivnila svoji protiofenzivu. Na frontové linii dochází k tvrdým střetům. Podle dostupných zpráv se zdá, že Ukrajinci útočí hlavně na jihovýchodě země a u Bachmutu a naopak odráží ruské útoky v severněji položených místech. „Město je teď už zničené. Nicméně je to směr, na kterém se Ukrajincům daří a který by pro ně mohl být perspektivní,“ míní Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky. Interview Plus Praha 0:10 1. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci se připravují na střelbu z houfnice u města Bachmut | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

„Obecně platí, že už několik týdnů se Ukrajincům daří obcházet Bachmut ze severu, a především také z jihu, kde se zdá, že pokud budou pokračovat, tak tam Bachmut obklíčí Rusy, kteří odtud budou muset odejít. To město je teď ale už úplně zničené. Nicméně je to jeden směr, na kterém se Ukrajincům daří a který by pro ně mohl být perspektivní,“ říká Jiří Šedivý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu. Moderuje Jan Bumba.

Podle něj ale Ukrajina udělala ještě jeden zásadní krok, nejspíše ten nejdůležitější, a tím je postup Ukrajinců na Melitopol.

„To město je de facto hlavním směrem na Krym. Tam se to dá rozdělit na přehrazení komunikační linie na pevnině směrem k zabránění zásobování ruských vojsk na Krymu. A ten druhý směr je přímo krymský. V tomto případě Ukrajincům se daří postupovat a podle posledních informací zejména v oblasti Robotyne, se jim podařilo pravděpodobně dosáhnout hloubky asi 10 až 12 km do ruské obrany. Přesto ale ještě pořád nejsou na těch nejvíce vybudovaných liniích obrany,“ říká.

Nástraha minových polí

Každou chvíli se ale také objevují zprávy, že Ukrajinci narážejí na připravené pozice, zákopy, a především minová pole, přes která se velmi těžko dostává a vojákům trvá, než miny odstraní.

„Minová pole, která vybudovali Rusové, jsou rozsáhlá nejen počtem min, ale i velikostí. Z tohoto pohledu to je určitý problém, který Ukrajinci budou muset vyřešit. Těch metod odstranění existuje několik. Jsou průchody, které se provádí tak, že vojáci jdou s bodákem, kterým prověřují terén před sebou, zjišťují, kde jsou miny a potom je zneškodňují. Jsou ale i mechanické odminovače nebo výbušné odminovače,“ vysvětluje Šedivý.

Způsobů, jak odminovat pole několik, v každém případě ale, jak uvádí Šedivý, se jedná o velmi nebezpečnou a složitou práci.

„Je to náročné o to spíš, že není velký problém provést ze strany Rusů zaminování na dálku, což jsou miny, které jsou součástí například raket, případně dělostřeleckých granátů, které jsou vystřelené nad ten prostor, který byl odminován. Miny pak volným pádem zaminují celý ten prostor, který byl odminovaný a Ukrajinci mohou začít nanovo,“ dodává Šedivý.

Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu výše.