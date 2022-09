ONLINE: Soud proruské Luhanské republiky poslal na 13 let do vězení dva pracovníky evropské organizace

Soud v proruské separatistické Luhanské lidové republice (LNR) na východě Ukrajiny poslal na 13 let do vězení dva pracovníky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Oba čelili obvinění z vlastizrady, proti verdiktu se mohou odvolat do deseti dnů. Informovala o tom dnes agentura TASS.

