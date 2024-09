Válka se nikdy neměla stát. Ale spravedlivou dohodou ji vyřešíme, řekl po schůzce se Zelenským Trump

Americký exprezident a kandidát republikánů do Bílého Domu Donald Trump po pátečním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským uvedl, že pokud se dostane znovu k moci, bude chtít vyřešit válku na Ukrajině spravedlivou dohodou. Podle tiskových agentur řekl, že chce na tom pracovat s Ruskem a s Ukrajinou. Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem shodne v názoru, že válka musí skončit a že Putin nemůže vyhrát. New York 21:07 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Máme velmi dobré vztahy (se Zelenským) a já, jak víte, mám i velmi dobré vztahy s prezidentem Putinem, řekl Trump | Foto: Shannon Stapleton | Zdroj: Reuters

Setkání, které trvalo zhruba 40 minut, označil Zelenskyj za velmi produktivní; podle Trumpa bylo velmi dobré.

„Tato válka se nikdy neměla stát, ale vyřešíme ji,“ uvedl podle agentury AFP Trump po jednání se Zelenským. Dodal, že chce dojednat „spravedlivou dohodu pro všechny“. „On chce, aby se uskutečnila spravedlivá výměna,“ řekl na adresu Zelenského.

„Je zapotřebí spravedlivý mír,“ prohlásil po jednání Zelenskyj, který označil setkání za velmi produktivní. „Podrobně jsme probrali situaci na Ukrajině a dopady války na náš lid,“ uvedl Zelenskyj na síti X. Exprezidentovi poděkoval za to, že s ním jednal.

„Myslím, že sdílíme názor, že válku na Ukrajině je nutné zastavit a že Putin nemůže zvítězit,“ řekl Zelenskyj před jednáním s někdejším šéfem Bílého domu. Po rozhovoru uvedl, že je nutné vyvinout tlak na Putina, aby zastavil válku. „On (Putin) je na našem území. To je nejdůležitější pochopit,“ uvedl Zelenskyj.

Ještě před schůzkou exprezident řekl, že chce na ukončení konfliktu pracovat s Ruskem a s Ukrajinou. Pokud bude zvolen prezidentem, hodlá jednání iniciovat ještě před svým nástupem do úřadu.

Americké prezidentské volby se konají v listopadu a inaugurace bude v lednu. „Máme velmi dobré vztahy (se Zelenským) a já, jak víte, mám i velmi dobré vztahy s prezidentem Putinem,“ poznamenal Trump.

Jednání s Ruskem

Trump prohlásil, že je pro něj ctí jednat se Zelenským. Ještě před několika dny však ukrajinského prezidenta označil za obchodníka, který si jezdí do Washingtonu pro peníze, a za politika, který odmítá uzavřít dohodu o ukončení války, což vede jen k dalším úmrtím a k ničení Ukrajiny.

Zelenskyj tento týden v rozhovoru pro deník The New York Times naznačil, že Trump válce na Ukrajině nerozumí a podceňuje její význam.

Trump opakuje, že v případě zvolení rychle ukončí válku na Ukrajině. Vymezuje se přitom proti politice současné admistrativy prezidenta Joea Bidena, která poskytuje Ukrajině velmi důležitou pomoc pro její obranu. Žádné konkrétní kroky, kromě zahájení jednání s Ruskem, však nezmiňuje.

V polovině září republikánský viceprezident J.D. Vance uvedl, že mezi Ukrajinou a Ruskem by mohla vzniknout demarkační linie a na ukrajinském území obsazeném Ruskem by mohla být vyhlášena demilitarizovaná zóna.

Podle Vanceho by bylo vhodné slíbit, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance ani s NATO neuzavře jiný druh vojenského paktu. Tento postup Zelenskyj v rozhovoru pro The New York Times odmítl.

Zelenskyj přiletěl do Spojených států kvůli zasedání Valného shromáždění OSN. Ve čtvrtek jednal s prezidentem Joem Bidenem a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, která kandiduje v listopadových prezidentských volbách. Tento týden americká administrativa oznámila novou pomoc Ukrajině ve výši osmi miliard dolarů (80 miliard Kč).

Součástí nového balíku pomoci jsou i první dodávky klouzavých bomb s dosahem až 130 kilometrů. Podle deníku The Times však Zelenskyj nedostal v Bílém domě povolení pro používání amerických zbraní pro údery v ruském týlu, o což usiloval. Republikáni také velmi kritizovali Zelenského návštěvu závodu na výrobu munice v Pensylvánii, při které ho doprovázeli pouze politici z řad demokratů.