Pět měsíců války na Ukrajině. Od bojů ‚na bodáky‘ k bezkontaktní vzdálenosti a těžkým zbraním

Dosavadní vývoj války na Ukrajině by se podle bezpečnostního analytika Michala Smetany dal rozdělit na tři fáze. První, zahájená 24. února třemi směry a poháněná maximalistickými ruskými cíli, kterou ukončilo stažení vojsk od Kyjeva. Druhá byla charakteristická intenzivními boji na východě Ukrajiny s poupraveným cílem dobytí regionu Donbasu. Posun do třetí fáze nastal dobytím Luhanské oblasti.

Neočekávaný odpor. Celkem jednoduchý důvod, kterým lze vysvětlit, proč je ruské vedení nuceno měnit taktiku. „Ruská strana v úvodní fázi naprosto selhala a nepočítala s tím, že by se Ukrajina postavila na takový odpor, k jakému došlo. Síly na to vyčleněné byly naprosto nedostačující,“ poznamenává pro server iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik Univerzity obrany Richard Stojar.

Rusku se však podařilo zaznamenat i úspěchy. Za ten největší taktický Stojar považuje vytvoření koridoru mezi Krymem a Donbasem. Několik týdnů se ale Rusové potýkali s odporem pluku Azov v obleženém Mariupolu.

„Po úspěšném obsazení Mariupolu a kapitulaci zbytku ukrajinských sil se i těmto ruským jednotkám trochu uvolnily ruce k postupu do dalších regionů,“ vysvětluje. Strategický záměr se pak zúžil na Donbas, což podtrhlo vyjádření politického vedení.

Oba vojenští analytici se shodují, že následovat budou boje ve zbytku Doněcké oblasti. Konkrétně pak v dvouměstí Slovjansk a Kramatorsk.

Rusko dalo najevo útokem z minulého týdne na město Vinnycja, které se nachází ve střední Ukrajině, že nehodlá omezit boje pouze na východní území. S jakou motivací? Perspektivou logistiky vývoje dalších bojů dává větší smysl zasáhnout vojenský materiál než civilní dům.

„Ruská strana chce těmito útoky vyvolat paniku mezi civilní populací. Dosáhnout toho, aby byl narušen ukrajinský týl už v relativně větší blízkosti frontové linie,“ myslí si Stojar. Může za tím podle něj být ale také snaha vytvořit tlak na ukrajinského protivníka, donutit ho k reakci a tím pádem odhalit své pozice.

Expert Smetana upozorňuje, že se však nejednalo o zdaleka první případ, kdy Rusko zaútočilo na civilní cíle vzdálené frontě. „V některých případech je to důsledek používání nepřesné munice, v jiných se jedná o záměrné zvolené cíle, kde snahou může být stupňování psychologického nátlaku na civilní ukrajinské obyvatelstvo a udržování pocitu, že na žádném místě v zemi nejste v bezpečí,“ podotýká.

Charakter bojů se mění i v důsledku zbraní, které mají obě strany k dispozici. Tam došlo k posunu zejména z pohledu Ukrajiny, která je do značné míry závislá na jejich dodávkách od Západu. Na začátku války byly hojně používané ruční protitankové střely Javelin.

„Byl to fakticky boj téměř na dosah ruky. Protivníci na sebe působili ze vzdálenosti desítek až stovek metrů. Jednalo se o téměř přímý kontakt bojujících stran,“ připomíná vojenský analytik Stojar.

V posledních dnech se na bojišti projevuje efekt nových zbraní. Na Ukrajinu dorazily raketomety HIMARS, díky kterým vojáci odráží ruské útoky. „S tím, jak se změnil charakter boje, třeba v oblasti Donbasu, zvětšila se vzdálenost mezi protivníky. Došlo tedy k masivnímu použití zbraní, které jsou schopny působit na velkou vzdálenost desítek kilometrů,“ popisuje.

Vzdálenost, na kterou válka probíhá, se tak prakticky od počátku neustále prohlubuje a vojáci na sebe útočí z čím dál větší vzdálenosti.

