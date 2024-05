ONLINE: Americká vojenská pomoc schválená v dubnu je na Ukrajině. Další má Kyjev dostat co nejrychleji

Americká vojenská pomoc pro Ukrajinu v rámci balíku, který Kongres schválil koncem dubna, již dorazila do země čelící ruské agresi. Podle tiskových agentur to v pondělí řekl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Washington učiní vše, aby další podporu dostal Kyjev v době sílící ruské ofenzivy co nejrychleji, dodal Sullivan. Sledujeme online Washington 22:27 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad na ruské vojáky u frontové linie v Doněcké oblasti na Ukrajině | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

Američtí zákonodárci se po měsících dohadů a odkladů před třemi týdny shodli na uvolnění 61 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) v rámci vojenské podpory pro Kyjev.

Vláda prezidenta Joea Bidena krátce nato oznámila, že Spojené státy nakoupí pro Ukrajinu rakety do protivzdušných baterií, další druhy munice, drony či systémy na jejich zneškodňování.

Sullivan v pondělí řekl, že první část vojenské pomoci je již na Ukrajině. USA podle něho učiní „vše, co je v lidských silách“, aby i další dodávky doputovaly do bránící se země co nejrychleji.

Ukrajina i evropské země dlouhodobě apelovaly na USA, aby se schvalováním zmíněného balíku neváhaly. Požadavky republikánů v Kongresu, kterým odmítali demokraté vyjít vstříc, však vyjednávání nadlouho zablokovaly.